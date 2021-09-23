Лицом к событию. Потешная инаугурация и прочие гримасы выборов

Хабаровский батюшка благодарит Боженьку за то, что тот вместе с Путиным ниспослал им в край Михаила Дегтярева. Московская полиция объясняет коммунистам, что перед репрессиями все равны: будут сидеть как навальнисты. Медведев ровно 10 лет назад вернул Путину нагретое место, за что неблагодарный Путин отправил его кашлять в небытие. В студии депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева и аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников.