Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Потешная инаугурация и прочие гримасы выборов

Инаугурация Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева

Хабаровский батюшка благодарит Боженьку за то, что тот вместе с Путиным ниспослал им в край Михаила Дегтярева. Московская полиция объясняет коммунистам, что перед репрессиями все равны: будут сидеть как навальнисты. Медведев ровно 10 лет назад вернул Путину нагретое место, за что неблагодарный Путин отправил его кашлять в небытие. А также: как Единая Россия обмывала победу ранним выборным вечерком. В студии депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева и аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG