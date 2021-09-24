Хабаровский батюшка благодарит Боженьку за то, что тот вместе с Путиным ниспослал им в край Михаила Дегтярева. Московская полиция объясняет коммунистам, что перед репрессиями все равны: будут сидеть как навальнисты. Медведев ровно 10 лет назад вернул Путину нагретое место, за что неблагодарный Путин отправил его кашлять в небытие. А также: как Единая Россия обмывала победу ранним выборным вечерком. В студии депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева и аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева
Потешная инаугурация и прочие гримасы выборов
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