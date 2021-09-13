В Беларуси из учебников истории убрали имена Шушкевича и Алексиевич

В новых учебниках по истории Беларуси для 11-го класса школ нет упоминаний о первом руководителе страны после распада Советского Союза Станиславе Шушкевиче и лауреате Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич. Оба после президентских выборов 2020-го года, вызвавших самые массовые в истории Беларуси протесты, выступали с резкой критикой действующего главы государства Александра Лукашенко.

Отмечается, что согласно белорусской школьной программе, в 11-м классе изучается история страны с конца 19-го века до начала века нынешнего.

Станислав Шушкевич в 1991 году подписал Беловежские соглашения, которые констатировали распад Советского Союза, объявив суверенитет Беларуси.

Светлана Алексиевич в начале 21-века стала самой известной белорусской писательницей, получив за свои книги множества мировых премий.

Ранее в Беларуси из школьной программы по литературе исключили произведения Алексиевич, Владимира Набокова и Александра Солженицына.