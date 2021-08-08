Что общего между Алексиевич и Набоковым

Доброе утро!

В Беларуси из школьной программы для обязательного и внеклассного чтения вновь исчезли книги Светланы Алексиевич, и все было бы понятно, если бы вместе с Алексиевич из программы не изгнали Набокова – его-то за что? В остальном загадок нет:

В Якутии продолжаются лесные пожары, людей эвакуируют целыми поселками.

Литва готова выплачивать по 300 евро мигрантам, согласным покинуть страну.

Талибы установили контроль над Кундузом – центром одноименной провинции на севере Афганистана.

Завершилась Олимпиада в Токио.

В России

Главный редактор расследовательского издания “Проект” Роман Баданин сообщил в соцсетях, что Виталий Бородин, написавший донос на издание, пытался снимать на видео его несовершеннолетних детей – якобы для расследования, которое вскроет “связи” Баданина с западными спецслужбами. В середине июля издателя “Проекта”, американскую компанию Project Media Inc., объявили “нежелательной” в России. Роман Баданин не стал возвращаться в Россию из отпуска.

Авторы рекламы "ВкусВилл" с участием ЛГБТ-пары уволились из компании.

Американец Пол Уилан, осужденный в России на 16 лет по делу о шпионаже, позвонил родителям. До этого он больше месяца не выходил на связь. Как и предполагалось, все это время он сидел в ШИЗО.

По неподтвержденным данным, ближайшая соратница Навального Любовь Соболь уехала из России, несмотря на приговоры по двум уголовным делам. Ни она сама, ни другие люди из команды Навального пока никак не комментируют эти слухи. Вот разговор с другой соратницей Навального, главой “Альянса врачей” Анастасией Васильевой – ее товарищ прокурор просит перевести в СИЗО.

В Якутии не утихают лесные пожары, огонь грозит сразу нескольким поселкам, людей массово эвакуируют. Впрочем, леса и поселки горят не только в Якутии, но и в Греции, и в Калифорнии.

В мире

Исполнился год со дня последних президентских выборов в Беларуси. Здесь рассказывается, что стало с бывшими кандидатами в президенты, а здесь участники августовских протестов вспоминают, как прожили этот год. Сегодня Лукашенко – видимо, тоже в связи с годовщиной – даст большую пресс-конференцию.

Власти Литвы пообещали платить по 300 евро незаконным мигрантам за согласие уехать из страны. Одновременно Ирак приостанавливает на неопределенный срок все пассажирские рейсы в Беларусь. Возможно, это начала конца кризиса, в создании которого литовские власти обвиняют режим Лукашенко.

Талибы захватили Кундуз, административный центр одноименной провинции на севере Афганистана, имеющий важное стратегическое значение. Здесь о непростом будущем, которое ждет афганцев в случае победы “Талибана”, рассказывает ведущий эксперт Центра по изучению современного Афганистана Андрей Серенко.

Завершилась Олимпиада в Токио. Подсчет медалей, завоеванных представителями разных стран, официально не ведется, но все только и делают, что эти медали считают. Следующие игры должны пройти в 2024 году Париже, но теперь уже никто не уверен, что это произойдет.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 22 320. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 425 тысяч; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 164 094 человек (+793 за сутки). Впрочем, по подсчетам “Медиазоны”, к августу этого года избыточная смертность за время пандемии в России превысила 600 тысяч человек.

В субботу всю Россию потряс рассказ руководителя екатеринбургского филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александра Семенова. Он поведал о доблестном “суперраспространителе”, который в одиночку умудрился заразить полторы тысячи человек. Эксперты, правда, назвали его слова пустой болтовней, потому что он не сообщил никаких фактов, которые можно было бы проверить.

На фоне распространения по миру штамма “дельта” власти Израиля вновь обязали граждан надевать маски при скоплении людей на улицах. В Украине медики тоже ждут новую волну и надеются к ее началу привить как можно больше людей. Вот интервью с биологом из Оксфорда Таней Голубчик, в котором она понятно объясняет, почему прививаться имеет смысл при любой мутации коронавируса, и прогнозирует, что с нами будет дальше.

И только во Франции все как всегда: протесты против “санитарной диктатуры” опять собрали сотни тысяч человек.

RIP

В Одессе на 60-м году жизни умер знаменитый современный художник Александр Ройтбурд.

В Риге умер петербургский журналист Дмитрий Запольский, автор книги "Путинбург". Ему было 62 года. С 2011 года он жил в Финляндии, а в Ригу поехал в отпуск. Смерть, по словам его жены, была внезапной и быстрой, и многие сразу же истолковали ее как убийство.

В Сарове на 94-м году жизни умер один из создателей советского термоядерного оружия и один из руководителей российской военной атомной программы академик Юрий Трутнев.

Шесть ссылок

Столетние годовщины. К столетию со дня смерти Блока – эссе Павла Матвеева, которое начинается рассказом о знаменитом вечере А.Б. в бывшем театре Суворина на Фонтанке. К столетию пленения барона Унгерна – рассказ о его планах и хитрости, благодаря которой он был побежден.

К столетию со дня смерти Блока – эссе Павла Матвеева, которое начинается рассказом о знаменитом вечере А.Б. в бывшем театре Суворина на Фонтанке. К столетию пленения барона Унгерна – рассказ о его планах и хитрости, благодаря которой он был побежден. Фотографы на войне. Отрывок из документального романа Хелены Янечек “Герда Таро. Двойная экспозиция” (изд-во “Книжники”) – о первой женщине – военной корреспондентке, погибшей в 1937 году на Гражданской войне в Испании. Или беседа с украинским военным фотографом Анатолием Степановым, работающим на Донбассе с 2014 года.

Отрывок из документального романа Хелены Янечек “Герда Таро. Двойная экспозиция” (изд-во “Книжники”) – о первой женщине – военной корреспондентке, погибшей в 1937 году на Гражданской войне в Испании. Или беседа с украинским военным фотографом Анатолием Степановым, работающим на Донбассе с 2014 года. Линии и карты. Краткая история линии – прямой, кривой и очень изломанной – от “Начал” Евклида до фракталов начала XX века. Или отрывок из книги Мика Эшворта “Почему Север сверху? Как появились условные знаки, проекции и масштаб на картах” (изд-во “Паулсен”).

Краткая история линии – прямой, кривой и очень изломанной – от “Начал” Евклида до фракталов начала XX века. Или отрывок из книги Мика Эшворта “Почему Север сверху? Как появились условные знаки, проекции и масштаб на картах” (изд-во “Паулсен”). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок