В Госдуму внесён законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий изымать загранпаспорта у граждан России, которым ограничен выезд за рубеж. Документ разработало МВД.

Законопроект предусматривает, в частности, что загранпаспорта можно будет изымать у людей, которых суд признал должниками. Изымать документы будут судебные приставы, а после исполнения обязательств должник сможет получить паспорт обратно в миграционной службе.

Кроме того, ограничения на выезд возможны, если гражданин является подозреваемым либо обвиняемым по уголовному делу до вынесения решения суда или вступления приговора в законную силу.

В соответствии с законопроектом, органы, принявшие решение о запрете гражданину на выезд за границу, должны уведомить его об этом в электронной форме или лично под роспись не позднее дня, следующего за днём принятия решения об ограничении.

Ограничение на выезд за рубеж в качестве меры наказания для должников было введено в 2005 году. Сейчас судебные приставы имеют право временно запретить покидать страну гражданам, у которых имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, а в случае долга по алиментам – от 10 тысяч рублей.

По данным на начало мая 2021 года, в списке должников, которым закрыт выезд из России, числятся более пяти миллионов человек, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

По информации Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, число россиян, которым из-за долгов ограничен выезд из страны, превышает 7 миллионов.

Чаще всего ограничения на выезд применяются к гражданам, имеющим задолженность по алиментам, кредитам и за услуги ЖКХ.

Законопроект также устанавливает законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными. Такими по истечении шести месяцев будут признаваться документы в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения или пола.