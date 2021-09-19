ЕР заявляет о честной победе, соратники Навального - о краже голосов

"Единая Россия" заявляет о своей победе на выборах в Госдуму, итоги которых подводятся в эти минуты. Как заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, победа была "честной и чистой".

Лидер партии Дмитрий Медведев на публике не появился. По словам Турчака, он заболел, у него сильный кашель.

Представители "ЕР" заявляют, что рассчитывают сохранить в Думе конституционное большинство.

Заявления прозвучали на фоне подсчёта около 20 процентов протоколов избирательных комиссий. Результат "ЕР" сейчас около 42 процентов и постоянно растёт. Кроме того, кандидаты от партии лидируют в большинстве одномандатных округов. Их 225, ещё 225 распределяется по партийным спискам. Для конституционного большинства нужно 300 мандатов, для простого 226. С 2003 года "Единая Россия" не теряла в Думе большинства.

После подсчёта 20 процентов голосов КПРФ набирает более 20 процентов, в Думу также проходят СРЗП, ЛДПР и "Новые люди", однако результат этой партии по ходу подсчёта голосов снижается. Мы следим за подсчётом в режиме он-лайн:

Между тем, до сих пор не опубликованы результаты электронного голосования на выборах в Москве. Дистанционно там проголосовало почти 2 миллиона человек, и эти результаты могут серьёзно повлиять на исход голосования в одномандатных округах. Сторонники оппозиционера Алексея Навального прямо обвиняют власти в намерении фальсифицировать результаты.

Согласно предварительным данным, сейчас в большинстве из 15 московских округов лидируют кандидаты, поддержанные так называемым Умным голосованием, главным образом от КПРФ. Однако сторонники Навального опасаются, что благодаря электронному голосованию ситуация может поменяться. Ранее эксперты говорили о непрозрачности и уязвимости электронного голосования.