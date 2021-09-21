Суд обязал "Собеседник" опровергнуть статью о "курорте для Путина"

Арбитражный суд Москвы обязал издание "Собеседник" опровергнуть на своих страницах статью о "персональном горнолыжном курорте" для Владимира Путина, частично удовлетворив иск корпорации "Роснефть".

Истец, помимо опровержения материала, требовал взыскать с "Собеседника" и автора статьи, журналиста Олега Ролдугина, 500 миллионов рублей.

Материал под названием "Путину накрыли "Лунную поляну" вышел в марте этого года. В нём рассказывалось, что комплекс "Лунная поляна" в Адыгее, который по документам принадлежит "Роснефти", а на самом деле, по данным "Собеседника", находится на балансе Управления делами президента РФ, используется для отдыха президента России. В статье также утверждалось, что горнолыжный курорт обошёлся бюджету в 50 миллиардов рублей, а при его строительстве погибли 12 рабочих. Спустя две недели после выхода материала представители "Роснефти" обратились в суд.

До этого "Роснефть" подала несколько исков к различным СМИ из-за антикоррупционных расследований, в которых упоминалась корпорация и её глава Игорь Сечин. В числе ответчиков оказались телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", агентство Bloomberg и издание "Важные истории", в редакции которой прошли обыски.

Позже "Дождь" и "Важные истории" были признаны российскими властями "иностранными агентами".

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