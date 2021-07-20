У резиденции Путина идёт секретная стройка на десятки миллиардов рублей

В Московской области возле резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве строят комплекс зданий, стоимость которых оценивается от 20 до 50 миллиардов рублей. Среди построек – ледовая площадка, лечебный центр и гостиница-пансионат. Об этом говорится в расследовании "МБХ медиа".

Все это, по словам строителей и охраны, "режимные объекты". Строительство на участке в 107 тысяч квадратных метров на берегу Москвы-реки в Подмосковье ведется в условиях секретности. Земля, ранее оформленная в собственность Российской Федерации, весной 2020 года была передана в пользование Федеральной службы охраны с категорией "обеспечения безопасности и обороны" или "для федеральных нужд".



На каждом подъезде к стройке установлены знаки "въезд запрещен", территория огорожена бетонным забором высотой в 6 метров. Общая площадь объектов – 56 тысяч кв. метров. Уже построен гостевой дом в 4 тысячи кв. метров. Сейчас, по словам строителей, идёт строительство ледовой площадки в 30 тысяч квадратов (без учета подземных этажей), четырехэтажного гостевого комплекса в 10 тысяч квадратных метров и лечебно-оздоровительного комплекса в 16 тысяч квадратных метров. Здание, по словам инженеров, будет оборудовано самой современной техникой, а планировка указывает на то, что пациенты в этой клинике будут очень непростые, говорится в расследовании "МБХ медиа".

С противоположного от резиденции Владимира Путина берега Москвы-реки к новым объектам можно будет проехать через двухполосный мост с тротуаром, который сейчас достраивается. Стоимость его строительства эксперты оценили примерно в 200 миллионов рублей. В поле находятся песчаные насыпи, которые, по мнению авторов расследования, могут быть основанием для вертолетной площадки.

При этом изданию не удалось обнаружить контрактов между подрядчиками этих объектов и ФСО или Управлением делами президента. Для кого на территории рядом с резиденцией Владимира Путина строятся гостевой комплекс, ледовая арена и больница, неизвестно. В Кремле пока не прокомментировали публикацию издания.

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