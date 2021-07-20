У резиденции Путина идёт секретная стройка на десятки миллиардов рублей

В Московской области возле резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве строят комплекс зданий, стоимость которых оценивается от 20 до 50 миллиардов рублей. Среди построек – ледовая площадка, лечебный центр и гостиница-пансионат. Об этом говорится в расследовании "МБХ медиа".
Все это, по словам строителей и охраны, "режимные объекты". Строительство на участке в 107 тысяч квадратных метров на берегу Москвы-реки в Подмосковье ведется в условиях секретности. Земля, ранее оформленная в собственность Российской Федерации, весной 2020 года была передана в пользование Федеральной службы охраны с категорией "обеспечения безопасности и обороны" или "для федеральных нужд".
На каждом подъезде к стройке установлены знаки "въезд запрещен", территория огорожена бетонным забором высотой в 6 метров. Общая площадь объектов – 56 тысяч кв. метров. Уже построен гостевой дом в 4 тысячи кв. метров. Сейчас, по словам строителей, идёт строительство ледовой площадки в 30 тысяч квадратов (без учета подземных этажей), четырехэтажного гостевого комплекса в 10 тысяч квадратных метров и лечебно-оздоровительного комплекса в 16 тысяч квадратных метров. Здание, по словам инженеров, будет оборудовано самой современной техникой, а планировка указывает на то, что пациенты в этой клинике будут очень непростые, говорится в расследовании "МБХ медиа".
С противоположного от резиденции Владимира Путина берега Москвы-реки к новым объектам можно будет проехать через двухполосный мост с тротуаром, который сейчас достраивается. Стоимость его строительства эксперты оценили примерно в 200 миллионов рублей. В поле находятся песчаные насыпи, которые, по мнению авторов расследования, могут быть основанием для вертолетной площадки.
При этом изданию не удалось обнаружить контрактов между подрядчиками этих объектов и ФСО или Управлением делами президента. Для кого на территории рядом с резиденцией Владимира Путина строятся гостевой комплекс, ледовая арена и больница, неизвестно. В Кремле пока не прокомментировали публикацию издания.
- В марте стало известно о горной резиденции "Ачипсе" Путина в Краснодарском крае. Там журналисты издания "Собеседник" обнаружили личную канатную дорогу, баню с водопадом, раритетный рояль стоимостью в шесть миллионов рублей и другие предметы роскоши.
- В конце января Фонд борьбы с коррупцией (запрещён после признания организации экстремистской), созданный Алексеем Навальным, опубликовал видео расследования "Дворец для Путина". В фильме утверждается, что резиденция президента России под Геленджиком площадью 68 гектаров была построена в 2010 году, её стоимость составляет больше миллиарда долларов, на территории есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, концертный зал, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику" и тоннель для спуска из дворца к морю. По данным команды Навального, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.
- Позже владельцем объекта назвал себя бизнесмен, давний знакомый Путина Аркадий Ротенберг. Он заявил, что строит апарт-отель.
- После выхода расследования по всей России прошли несогласованные протестные акции, в которых, по разным подсчетам, приняли участие более 100 тысяч человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что на митинги вышло "мало людей", а за Путина голосует больше.
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