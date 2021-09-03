В реестр "иноагентов" включены четыре юрлица журналистов-"иноагентов"

Минюст включил в реестр "иноагентов" четыре юридических лица, которые создали журналисты, ранее признанные СМИ-"иноагентами". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В список включены ООО "Альтаир 2021", созданное бывшим журналистом "Открытых медиа" Максимом Гликиным; ООО "Вега 2021" экс-журналиста "Открытых медиа" Ильи Рождественского; ООО "Главный редактор 2021" бывшего главреда "Открытых медиа" Юлии Ярош; ООО "Ромашки монолит", которое создали бывшие журналисты "Проекта" Юлия Лукьянова, Соня Гройсман, Мария Железнова, Ольга Чуракова и Петр Маняхин. Все эти журналисты ранее были внесены в реестр СМИ- "иноагентов".

Согласно закону, "иноагент" обязан создать в России юридическое лицо и уведомить об этом Минюст в течение месяца с момента внесения физлица в список "иностранных агентов".

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", — говорится в сообщении Минюста.

Эти юридические лица должны будут подавать отчеты в Минюст, а также раз в полгода публиковать отчеты о своей деятельности.

1 сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-"иноагентов", а также внести 12 поправок в действующее законодательство об "иностранных агентах". Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с изложением своих предложений.

3 сентября Кремль пообещал рассмотреть обращение журналистов о внесении поправок в закон об "иностранных агентах".

Минюст начал вносить физических лиц в реестр СМИ-"иноагентов" в конце 2020 года. В первой пятерке оказались правозащитник Лев Пономарёв, активистка Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, журналист Радио Свобода Людмила Савицкая и сотрудничающий с проектом Север.Реалии Сергей Маркелов.

С 2021 года Минюст внес в реестр еще 20 российских журналистов из разных изданий, в том числе главного редактора "Проекта" (издание признано нежелательным в России) Романа Баданина, главного редактора "Важных историй" (издание включено в реестр СМИ-иноагентов) Романа Анина, а также журналистку Радио Свобода Елизавету Маетную.

За последние полгода в реестр СМИ-"иноагентов " также вошли "Важные истории", The Insider, VTimes.io, "Медуза", "Первое антикоррупционное СМИ", телеканал "Дождь". Сейчас в списке "иноагентов" 25 журналистов и 18 СМИ.