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В Госдуме хотят распространить "закон Димы Яковлева" на всех иностранцев 

Акция против принятия "закона Димы Яковлева", Санкт-Петербург, январь 2013 года 

Комиссия Госдумы по противодействию иностранному вмешательству намерена распространить действие так называемого "закона Димы Яковлева" на любых иностранцев. Сейчас первый пункт закона затрагивает только граждан США.

В комиссии пояснили, что в последнее время не только американцы "посягают на основополагающие права и свободы" россиян. По мнению чиновников, особенно это стало заметным во время прошедших выборов.

В связи с этим новые поправки в "закон Димы Яковлева" будет внесены на рассмотрение депутатов уже в октябре.

"Закон Димы Яковлева", полное название которого - "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ", был принят в 2012 году в ответ на принятый в США "акт Магнитского" и введённые санкции против ряда российских чиновников и представителей силовых структур.

Российский документ предусматривает "защитные меры зеркального характера для граждан США, которые посягают на основополагающие права российских граждан" - в частности, арест финансовых активов, запрет на въезд в Россию, покупку собственности и участие в инвестициях.

В законе есть также пункт, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей, в частности - инвалидов, которые не могут получить у себя на родине необходимое лечение. Этот пункт вызвал широкую общественную дискуссию, а в крупных городах - массовые протесты. В Москве против принятия документа на улицу вышли около 60 тысяч человек. Несколько сотен тысяч подписали петицию против закона.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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