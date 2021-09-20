"Такого дна мы ещё не пробивали". Соцсети о выборах в России

С пятницы по воскресенье в России проходил Единый день голосования (да, день был единый, но их было три).

Россияне выбирали депутатов Государственной думы, глав 12 российских регионов и депутатов парламентов 39 регионов. Или не выбирали: скептики говорили, что результат голосования решается не теми, кто голосует, а теми, кто считает голоса.

Илья Вайцман

Логоцентричность у "наших людей" просто зашкаливает. Слова отрываются от смысла и звук заменяет смысл на все 146%. Пытался сосчитать, сколько раз я за последние полгода прочитал формулировку Черчилля, что "Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы" - на пятой тысяче сбился со счета. Хорошие слова, да. Но во-первых: где вы тут нашли выборы? Покажите мне, я даже схожу туда. А во-вторых - я о-о-очень сильно сомневаюсь, что сэр Уинстон имел в виду под выборами наши [censored] трехдневные [censored] пляски вокруг пеньков с регулярным ку-приседанием и ночными трудами председателей УИКов.

И да, кстати, если кто совсем молодой и не застал эпоху: "советские люди" почти три четверти века "делали явку" в 95+% на всевозможных "выборах", исправно "выбирали" куда угодно тщательно проверенных кандидатов "от нерушимого блока коммунистов и беспартийных". Ну и как, сильно помогло? Прям "мы здесь власть", да? А вот когда у "выборов" отпали кавычки и шестая статья Конституции СССР - на первых же реальных выборах "Софья Власьевна" немедленно и скончалась. Но даже отмена шестой статьи не далась легко, а вы говорите...

Валерий Соловей

В последний час

Несмотря на все ухищрения, плановые показатели ЕР на выборах не достигнуты. Отставание от намеченного составляет 15-17% . Президент крайне недоволен. Ответственным за выборы дали понять, что их ожидает другая работа.

Какие именно результаты ОБЪЯВИТЬ, будут решать сегодня ночью. Тогда же будет решена и судьба "Новых людей".

Ещё перед началом выборов Apple и Google под давлением российских властей убрали из своих магазинов мобильных приложений приложение Навальный.Live.

Чуть позже, ссылаясь на давление со стороны интернет-гигантов, Павел Дуров объявил об отключении телеграм-бота, помогавшего найти кандидатов "Умного голосования".

Тимур Олевский

То есть Дуров объяснил, что Гугл и Эппл прогнулись бездушно, а он духовно. При том, что у Гугл в заложниках люди, а у Дурова бизнес (тоже, люди, разумеется). Но сам императив. Они отключили против свободы слова, а я отключаю исключительно за неё.

Кирилл Мартынов

Когда Роскомнадзор заблокирует все, те, кто умеет поднимать собственный VPN-сервер, использовать Tor, Veracrypt, стеганографию, а также купил радиоприемник на средние волны и шапочку из фольги, снова будут самыми модными ребятами на районе.

Буду рассказывать девушкам новости иновещания и процветать.

С самого начала голосования с участков начало поступать огромное количество сообщений о нарушениях.

Борис Вишневский

На Петроградской стороне в массовом порядке увозят в полицию членов УИК с совещательным голосом, в том числе от Яблока. Готовятся подделать результаты. Удалить члена УИК можно только по суду. Но,видимо, закон уже отброшен.

Маша Алёхина

провела сутки в школьном спортзале, он же «избирательный участок» 2867

если коротко, это - ад. километр нарушений уик и вдвое больше ментов, которые вместо того, чтобы реально охранять порядок и защищать голоса избирателей, сопровождали меня в туалет и покурить

угрозы разбить камеру от члена уик, орущая председатель, «комиссия» которая «считала» списки избирателей 7,5 часов, и отказала нам в ознакомлении, и ясно почему - зафиксирован вброс

я была наблюдателем первый раз. я была наблюдателем первый раз. я не уверена, что у тех кого я наблюдала последние сутки осталось что-то кроме скользкого сала вместе мозгов и сердца и совести, но ведь даже расчеловечивание им не помогло - мало вбросили

самый ад в том, что в этом же спортзале был другой участок и через 20 метров, на другом конце зала - другая комиссия, которая не нарушала закон, вот же они типа нормальные люди рядом, какого же хрена?

Алёна Попова

Голосование закончилось. И ровно за 10 минут до закрытия участков наблюдателей начали забирать в ОВД.

На участки заходил провокатор, подсаживался к наблюдателям, начинал кричать, вызывали полицию и забирали наблюдателя в ОВД. Участки закрываются в 20. А в 20.05, например, одного наблюдателя выпускали из ОВД.

Схема: Наблюдателей ровно под закрытие участков оттуда увозят. Как думаете, зачем? Ответ, уверена, очевиден. И таких участков у нас минимум 3 пока, где была применена именно такая схема.

Дмитрий Гудков

Не знаю, как у вас, но у меня сложилось ощущение, что такого вала фальсификаций не было даже в 11-м году. Просто сиди и выбирай на вкус: любые. И это только первый день.

Полно роликов про карусели и подвозы. Даже там, где их давно не было. Видел ролики с людьми, которые на самих участках внезапно для себя узнают, что голосуют электронно.

В Московской области сейфы для бюллетеней закупили с двумя дверями. Спереди – и сзади. В Волгоградской – сейфы со съемными полами.

По всей стране члены комиссий просто берут и уносят бюллетени с участков. Запрещают съемку. Разводят руками, когда их тычут носом в стопки листов в урнах.

А в Воронежской области в одном из районов заявлено 60% надомников. Больше половины!

Уверен, что не только там. Это ведь лишь то, что мне при «беглом осмотре» попалось на глаза.

Пока мы ломали копья, за кого голосовать, исчезли не только выборы, но и наши голоса.

Сергей Медведев

Отчего такое тяжелое впечатление от всех этих видео предвыборных вбросов, каруселей, подлогов, урн с двойным дном? Вроде бы рядом происходит насилие куда более значимое -- убивают и травят оппонентов, избивают тысячи людей, сажают сотни, пытают, угрожают, высылают -- загубленные жизни, поломанные судьбы, потерянная собственность... Но все равно от выборов особая гадливость, как будто прямо при тебе, открыто и цинично, не стесняясь сняв штаны, гогоча и снимая на видео, группой насилуют человека. Это чувство десять лет назад, в декабре 2011го, меня буквально вытолкнуло на Чистые Пруды.

И вот еще разница -- травят, бьют и пытают специально поставленные государством люди. А насилуют выборы -- миллионы простых граждан: члены избиркомов, секретари, учителя, охранники, муниципальные служащие, администрация. И бюджетники.

Самое гнетущее впечатление осталось от вида людей, которые пришли в пятницу в 8 утра по разнарядке учреждений. Очереди в 200, 300, 500 человек. Полные школы, спортзалы, люди стоят впритык, половина без масок, хотя, казалось бы, говорили, что голосование разнесли на три дня, чтобы минимизировать контакты. Но специально сделали рабочую пятницу утро, чтобы бюджетные и околобюджетные организации обязали своих сотрудников проголосовать с утра и отчитаться (видимо с фотографиями заполненных бюллетеней), дабы начальство заранее получило предварительную картину и успело мобилизовать резервы. И вот вид этих крепостных избирателей -- серые, безрадостные, отворачивающиеся от камер и вопросов, прекрасно понимающие, что участвуют в чем-то постыдном, но не желающие выйти из этой системы унижения и повиновения. Я вырос в Советском Союзе, но даже там никогда не видел таких безликих, покорных, одновременно пассивных и агрессивных толп, даже на фотографиях сталинских митингов времен репрессий, "расстрелять, как бешеных псов" -- там хотя бы горящие глаза. Нет, эти лица появились только в 21 веке, на путингах, шествиях и теперь на выборах.

И я смотрю на них и понимаю, что вот он, настоящий Путинлэнд, кровь и плоть, основа режима, а даже не цепи омона и росгвардии. Под сто миллионов (с семьями) крепостного, государственного сословия, напрямую зависящего от бюджета, над которым был восстановлен полный политический, пропагандистский и электоральный контроль. Собственно, это главное социально-политическое достижение двадцатилетия: удушение негосударственного сектора, убийство свободного рынка и третьего сословия и воспроизводство покорного и управляемого крепостного народа: как раньше гнали на барщину, так сейчас гонят на выборы -- в колонну по одному, с утра пораньше.

И как взломать код этой системы сословного рабства, стоящей на централизованном распределении ресурсов и административном диктате -- из этой очереди мне не видно.

Одновременно, власти приняли меры для того, чтобы результаты было как можно труднее проверить.

Дмитрий Алексеев

Вот это да!

Чтобы сделать невозможным статистический анализ выборов типа Sergey Shpilkin, ЦИК специально сделал невозможным машинную обработку своего сайта. И сейчас речь не про капчу. Сейчас они специально придумали кучу шрифтов, которые бы отображали на экране буквы как цифры и случайным образом меняют эти комбинации! Т.е. то что мы видим на экране, это не то, что есть в HTML. Пройдите по ссылке в первом комментарии и попробуйте скопировать цифры к себе в Excel. Увидите, что магическим образом они превратятся в набор символов.

Вообще это конечно крутое, довольно сложное решение, каких я ранее не встречал!

Что только не сделаешь, чтобы усложнить наблюдение за выборами.

PS. Этот "скрытый" режим включается для избранных выборов

Кирилл Шулика

Элла Памфилова на вопрос про то, что ЦИК фактически блокировал скачивание данных с сайта ответила, что это было сделано для защиты от «беспрецедентных атак».

Я с ней согласен. Скачивать результаты выборов и даже смотреть их могут только шпионы.

На этих выборах избиратели в России впервые могли выбирать депутатов Госдумы по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), правда, только в семи регионах, включая Москву. Прокремлевские блоггеры очень рекламировали электронное голосование.

Сергей Марков

Выборы. Явка в электронном голосовании оказалась неожиданно огромной. В Москве уже проголосовало миллион человек. Даже говорят были какие то типа электронные очереди желающих голосовать. Ну это по нашему. Мы и на Луне можем очередь организовать.

Кроме того, и на избирательных участках тоже много желающих голосовать. В пятницу. Многие решили проголосовать, да и уехать с детьми куда подальше, потому что школы то закрыты из-за голосования.

Но электронное голосование реально популярно. Кстати, с технической точки зрения, голосование в России является одним из лучших в мире. Технические отделы Центризбиркома отразят все атаки иностранных хакеров.

Оппозиция же считала, что именно при электронном голосовании и будут происходить самые масштабные подтасовки.

Александр Морозов

реальность превосходит самые смелые ожидания. Три дня назад я считал, что Собянин за счет электронного голосования получит +200-400 тыс. голосов при общей явке 2,5 млн избирателей. Но я недооценил масштабы технического прогресса. Во-первых, на электронное голосование в Москве записалось 2,1 млн избирателей (т.е. это практически как вся явка на выборах 2016 года), во-вторых, 58% дисциплинированно проголосовали в первый же день. То есть следует считать, что Собянин уже по итогам первого дня имеет не менее 1 млн голосов в пользу "Единой России".

В результате Электронное голосование стало главным конфузом власти. Несмотря на то, что голоса при нём подсчитываются автоматически и теоретически результат ДЭГ должен стать известен мгновенно, сразу же после окончания голосования, в Москве, где главой комиссии по наблюдению за выборами был Алексей Венедиктов, результаты ДЭГ почему-то не опубликовали ни сразу после закрытия участков, ни позже, вечером, ни ночью.

Александр Пожалов

Уж полночь близится,

А ДЭГ московский спит...

Венедиктов ушёл обмывать заработанные 10 000 баллов, и система встала?

Станислав Андрейчук

ЦИК не может подсчитать результаты онлайн-голосования, которые должны выгружаться нажатием одной кнопки, а доверие к выборам подрывает "Голос". Смотрите не перепутайте.

Сергей Удальцов

Сейчас в Москве, похоже, происходит кража голосов у оппозиции, в первую очередь - у КПРФ. Подсчет электронного голосования завис, а, например, в 201-м избирательном округе в районных ТИКах начали массово заворачивать протоколы якобы из-за мелких ошибок (чтобы уже без наблюдателей, скорее всего, переписать в пользу ЕР). Много фактов незаконного удаления наблюдателей с участков. Если ситуация не изменится - такие результаты невозможно признавать. Уже готовим иски в суд!

Кирилл Шулика

А вот вам и причины того, почему Венедиктов загадил свою репутацию!

Смотрите ДЭГ по России. Больше 50% по ДЭГ только в Ростовской области, где приехавшим из ЛНР и ДНР выдавали паспорта за гаражами. В Москве ДЭГ с такими цифрами не перебивает голосование на участках и пролетают почти все единороссы.

Владислав Снеговой

По поводу задержки результатов ЭГ по Москве напомню,что господин Венедиктов обещал электронное ГОЛОСОВАНИЕ,что и исполнил.

А электронного ПОДСЧЕТА голосов он не обещал

Опубликованные в конце концов результаты электронного голосования превзошли самые смелые ожидания (вернее, самые страшные опасения) оппозиции. С помощью ДЭГ на всех одномандатных участках в Москве победили кандидаты власти.

Евгений Ступин

По всем округам в электронном голосовании лидируют ТОЛЬКО единороссы!!! У нас своровали выборы и наших кандидатов!!!!!!!!!

Кирилл Шулика

А вот самая благая весть этого утра!

По итогам обработки 72,92% протоколов муж Скабеевой Евгений Попов получает 29,20% голосов и проигрывает коммунисту Михаилу Лобанову, у которого 38,49%. Третий Кирилл Горчаров от "Яблока", у него 5,61%.

То есть два округу минимум Венедиктов власти не вытянул.

UPD: Увы, нет!

Попов: дэг - 46589

участки - 34303

Лобанов: дэг - 26676

участки - 46129

Итог: Попов - 80892

Лобанов - 72805

Разница - 8087 голосов!

Дмитрий Бавырин

При обработке 97,66% протоколов в Нагатинском одномандатном округе:

Удальцова (КПРФ) 31,14%

Разворотнева (ЕР) 29,55%

При обработке 100% протоколов в Нагатинском одномандатном округе:

Удальцова (КПРФ) 25.30%

Разворотнева (ЕР) 35,72%

Если бы это был демотиватор, надпись гласила бы:

НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!

Николай Травкин

Идёт оппозиционный кандидат в Москве впереди, остаётся один шаг до финиша и, вдруг … открывают данные с голосования онлайн и победа за провластным кандидатом. Причём, всегда и везде — без осечек!

Всё-таки этот "цифровой фокус" Алексей Венедиктов, как основной пропагандист ЭГ, должен бы объяснить.

Прокремлевские блогеры объясняют такой удивительный результат электронного голосования тем, что оппозиция проигнорировала электронное голосование.

Якеменко

Уже говорилось о том, что оппозиция (вернее, то, что у нас ею считается) не стала привлекать своих сторонников на дистанционное электронное голосование. В итоге их шансы на получение голосов в зоне проведения ДЭГ перестали превышать статистическую погрешность. Коммунисты, гнилые червивые яблочники и прочая «непримиримая оппозиция» постоянно призывали голосовать, как в старину, только лично, на участках, а многие еще и в последний день вечером - было три дня, людям только и дела, что бросать все и воскресными вечером бежать голосовать за Явлинского. Скорее всего, дело простое - их сторонники к ДЭГу скорее всего не подключились. А «Единая Россия» подключилась и в результате по ДЭГ смогли проголосовать почти три миллиона человек. Кроме того, лишний раз оказались связаны новации и «Единая Россия». Результаты выборов убедительно показали правоту этого подхода - после того, как начали считать электронные голоса, проценты «Единой России» стали резко расти.

У оппозиции другое менение.

Александр Рыклин

Внедрение электронного голосования означает, что теперь каждый гражданин России сам может выбрать способ, при помощи которого его голос будет украден...

Но Венедиктов с товарищами всё объяснили.

Андрей Волна

Я не о «выборах» даже. Их не было и «результат» понятен. Я о репутационном личностном крахе. Ведь известно, что сначала нужно работать на репутацию. А потом репутация начинает работать на тебя.

Но часто забывается, что сложившуюся хорошую репутацию можно разрушить очень быстро. В один год. В один месяц. И даже в один день. Или даже в одну ночь. В ту ночь, когда люди с уже замызганной репутацией отказались публиковать результаты голосования. И приходится уныло оправдываться. Что же. И сказано ими: «Добро пожаловать в клуб!».

Андрей Мальгин

Лицом нынешних выборов стала даже не Элла Памфилова, а Алексей Венедиктов. Настал и его звездный час: репутация смыта в унитаз. Думаю, навсегда. А ведь репутация и у Эллы Александровны была, я помню, а теперь кто она? - всеми презираемое существо.

Странности с электронномым голосованием происходили не только в Москве.

Кирилл Рогов

Формула примерно такая: нагоним бюджетников, если не поможет - вбросим, если не получится, сфальсифицируем электронку, если не поможет - подделаем, перепишем.

Это про Раменки. И про Россию.

Всё это дало противникам "умного голосования" очередной повод говорить о его бессмысленности.

Анатолий Несмеян

С большим интересом с утра просмотрел каналы и аккаунты сторонников «умного голосования». Уныние и грозное стискивание кулачков: кругом обман, манипуляции и фальсификации! И логичный вывод: ну вот в следующий-то раз мы им обязательно покажем!

Эти люди совершенно необучаемы. Как и та власть, против которой они якобы выступают, призывают и борются. Что наталкивает на весьма очевидную мысль: если между ними нет никакой разницы, то как различать сторонников Навального и Путина? По какому признаку? Если одни тупые настолько, что уничтожают любые механизмы обратной связи, создавая неразрешимое противоречие, которое их же и похоронит, а вторые тупы настолько, что раз за разом призывают с разбега головой проламывать бетонные стены и укрепления?

В чем тогда разница между разными видами тупости?

Нынешние «выборы» подчеркивают в который раз одну и ту же максиму: фашистские режимы не трансформируемы. Их невозможно изменить через механизмы, созданные самими режимами. Фашистский режим либо разваливается от внутренних противоречий, либо сносится с помощью какого-нибудь внешнего фактора. Внешний фактор означает внешнее управление, крах под действие внутренних противоречий дает шанс на создание чего-то иного через внутренний проект.

Призывы к участию в выборах, которые полностью подконтрольны режиму — это то, что рациональным назвать невозможно. Они ничего не решают и ни к чему не ведут. Энергия, которую невозможно превратить в полезную работу — это энтропия. Люди, упорно занятые только одним — переработкой полезной энергии народа в бесполезную — в данном случае только поддерживают режим, работая на продление его существования. Бороться с инферно с помощью энтропии — менее рациональной задачи я себе даже представить не могу.

Илья Вайцман

Знаете, какая у меня ассоциация возникает, после того, как ЕР вполне ожидаемо нарисовали «конституционное большинство», одновременно с заявлениями адептов УГ о полной победе их идеи? Все это выглядит ровно так же, как результат встречи умного мальчика, который решил, что сможет обвести компанию гопников вокруг пальца, с теми самыми гопниками в подворотне. Стороны разошлись вполне довольные: гопота осталась с деньгами и телефоном умного мальчика, а умный мальчик - с вывернутыми карманами, разбитым носом, рваными штанами - и с «чувством глубокого удовлетворения».

Одно только непонятно: зачем было лезть в ту подворотню? Чтобы что...? Вы уж извините, но результат был заранее очевиден для всех, кроме розовых эльфов на летающих пони.

Хотя Леонид Волков всё равно объявил о победе

Большое спасибо всем, кто принял участие в Умном голосовании.

Умное голосование — это прежде всего история про консолидацию и умение объединиться, и в последние дни было явлено множество примеров такой консолидации. Тысячи людей, которые делились рекомендациями с теми, кто не мог их получить из-за блокировок и государственного кибертерроризма. Десятки тысяч людей, которые ехали в другой город, чтобы успеть проголосовать в своем округе. Сотни тысяч тех, кто голосовал за не самых приятных персонажей для максимизации политического эффекта коллективного действия. И отдельно надо сказать огромное спасибо героическим наблюдателям, многие из которых до сих пор продолжают бороться на участках.

И эффект был достигнут. В тех (увы, немногочисленных уже) регионах, где сохранилась культура подсчет голосов, Единая Россия набрала свои 30-35% голосов; многие кандидаты от ЕР проиграли кандидатам Умного голосования по округам в региональные законодательные собрания и городские советы депутатов. Увы, большую часть территории России Путин решил превратить в один большой электоральный султанат для того, чтобы продемонстрировать «победу», и чтобы сохранить конституционное большинство для ЕР.

При рейтинге ЕР около 30% по данным провластных (!) социологических центров, партии власти тупо нарисовали нереальные 50%. Как это делалось — видела вся страна. Видела и продолжает видеть, в Санкт-Петербурге и ряде других регионов до сих пор продолжается «подсчет голосов» (то есть переписывание и корректировка протоколов). Это нереалистичный результат, не отвечающий настроениям избирателей, и он не может быть признан.

(И даже при этом партия власти в сравнении с 2016 годом, при радикально выросшем числе фальсификаций, потеряла около 4 млн голосов и порядка 30-35 мест в Госдуме).

Ровно также невозможно признать результаты голосование в Москве и Санкт-Петербурге. Это было грязнее и хуже, чем даже в 2011 году. В Санкт-Петербурге победа оппозиции была украдена силовым методом; в Москве — электронным жульничеством. Предлагается поверить в 40% поддержки ЕР в Москве (при 20% по опросах), в победу провластных кандидатов во всех, даже самых оппозиционных округах столицы. Конечно, никто в это не поверит.

По факту, мы с вами выиграли большинство округов в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на беспрецедентный уровень административного давления, и это результат, который надо зафиксировать и которым надо гордиться.

Каждый раз, когда такое происходит, Кремль думает: фальсифицировать ли страшно? В 2019 году после их провала на выборах в МГД, тоже ночью останавливали подсчет голосов и думали. Но, после летних протестов того года, пойти на переписывание протоколов не решились. А сейчас решились — достали с ловкостью фокусника енота из шляпы и пытаются нас заставить поверить, что вот этот лохматый енот и есть волеизъявление москвичей.

Кремль пошел на этот шаг, поскольку уверен в безнаказанности; после силовых разгонов митингов в январе и апреле этого года, Путин решил, что можно не бояться улицы. Прав он или нет — мы не знаем. Протесты 2011 года начались с небольшого митинга обманутых наблюдателей на следующий вечер после «выборов». Сегодня вечером Михаил Лобанов и Валерий Рашкин зовут избирателей собраться в центре Москвы, чтобы обсудить то, как у них средь бела дня украли победу, и их готовность защищать своих избирателей и свои голоса вызывает уважение.

«Избранная» Госдума, конечно, нелегитимна, мы ее не признаем. Спецоперация, в ходе которой партия с рейтингом в 30% (и гораздо большим антирейтингом) присвоит 75% мест в парламенте — это оскорбление для граждан России.

Результаты непроверяемого жульнического электронного голосования в Москве должны быть полностью отменены, а в Санкт-Петербурге голоса должны быть полностью пересчитаны. Мы поддерживаем любые мирные протестные действия, которые помогут этого добиться.

Главной неожиданностью выборов стало прохождение в Думу "Новых людей".

Вот что писал Леонид Волков ещё в воскресенье днём

Так называемый "экзит-полл" Инсомар очень похож на целевые показатели Кириенко (45%) за Единую Россию.

Быстро посчитал, что если расклад будет соответствовать этому "экзит-поллу", то мандаты по спискам распределятся так:

ЕР 123 мандата

КПРФ 57 мандатов

ЛДПР 24 мандата

СРЗП 21 мандат

(В Госдуме 2016 года было так: ЕР 140, КПРФ 35, ЛДПР 34, СР 16)

Также это будет означать, что мы были совершенно правы, что Кремль придумал "Новых Людей" как обманку, чтобы дать им чуть меньше 5% голосов и таким образом добавить Единой России порядка 10 совершенно лишних мандатов.

А в понедельник утром стало понятно, что "Новые люди" проходят 5% барьер.

Иван Беляев

Всë, после обработки 99% бюллетеней партия Фаберлик проходит в Думу.

Россия будет не свободной, но хотя бы чистой и благоуханной.

Константин Колачев

Канализировать протестное голосование в сторону «Новых Людей», главным достоинством которых является название, это конечно высший пилотаж. На следующих выборах ждем партию «Честных людей» или просто Самую Новую Партию.

Единая Россия превзошла "целевые показатели Кириенко".

Николай Травкин

Ну, зачем на власть понапраслину возводить? Мол, творит чо хочет и плевать ей на то, как люди об ней думают!

Нет, милейшие, ошибаетесь. Вот, вечером по телевизору ЕР набирала 43% и в соцсетях пошло-поехало: «не верю! не верю!»

И ЦИК прислушалась, и услышала, и приняла во внимание сомнения россиян…

И к 9 утра у ЕР стало уже 49,4%

Нарушения? Какие нарушения? Никаких нарушений не было, считают прокремлёвские блогеры. Честная и убедительная победа Единой России.

Чеснаков

Выборы-2021. Первые итоги

Администраторам политпроцесса (команде Кириенко) смело можно записывать это выборы в плюс.

Если отвлечься от разного рода проходных аргументов, навязываемых оппонентами (вне и внутри Системы), то в сухом остатке следующее:

1 - необходимая явка - обеспечена;

2 - конституционное большинство ЕР - обеспечено;

3 - значительное обновление состава ГД - обеспечено (на утро понедельника все еще вероятна 5-партийная Дума. Интрига держится до конца);

4 - блокировка антисистемщиков и крушение их стратегии - обеспечено;

5 - отсутствие вторых туров выборов высших должностных лиц субъектов - обеспечено.



Осталось провести кампанию по легитимации результатов.

Думаю, здесь тоже в итоге будет все, как планировалось.

Сергей Марков

Политические итоги выборов в Госдуму 2021.

1. Большая поддержка Владимира Путина и его политики. ЕР чуть меньше 50%

2. Политика президента и правительства остается прежней.

3. Политический профиль Госдумы останется прежний. ЕР сохраняет полное доминирование в виде конституционного большинства, более 2/3, более 300 голосов.

4. ЕР показала некоторое снижение голосов. Это ожидаемый результат, главные причины - радикальная форма пенсионной реформы и пассивность правительства по основным направлениям.

5. КПРФ подтвердила свою роль главной оппозиционной партии и даже увеличила существенно свой результат. Причина - атаки власти на КПРФ в последние месяцы подтвердили ее оппозиционность.

6. Запрос на оппозиционность в целом вырос.

7. В Госдуме будет не 4, а 5 партий. Можно говорить об обновлении.

8. Новые Люди, политтехнологический проект власти, умеренные либералы. Без внятной политической программы. Но и не за условные и реальные сроки радикальным противниками власти. Голосование за Новых Людей - в основном протестное голосование.

9. Серьезное поражение ЛДПР Жириновского. Причины - часть голосования "против всех"ушла к Новым Людям. Жириновский уменьшил личный драйв.

10. В думе будет неформальная фракция "ветеранов войны в Донбассе", жесткие патриоты.

11. С появлением в Думе новых либералов и новых патриотов в Госдуме будет больше дискуссий. Но эти дискуссии будут маргинальны.

12. Электронное голосование хорошо себя показало с организационной точки зрения. В Москве электронным образом проголосовало уже больше людей, чем обычно. Это будет развиваться дальше в других регионах.

13. Доверия честности электронного голосования нет из-за больших не понятных людям задержек выдачи результатов и из-за того, что электронное голосование существенно отличается от обычного в сторону кандидатов от власти.

14. Никаких существенных протестов на улице нет.

16. В Госдуме после долгого перерыва опять появятся фрики. Как привет из 90х.

17. Провал Яблока.

18. Партия власти ЕР по персоналиям изменится более чем на половину. Но политически не изменится вообще.

Все по сути останется как и было. Пока.

Метельский

КПРФ не признают результаты онлайн-голосования в Москве на выборах в Госдуму. Об этом заявил зампред партии Дмитрий Новиков. «Мы видели, как наши товарищи побеждали и как потом картинка изменилась после вбрасывания цифровых данных», — отметил он.

Как же тяжело коммунистам признавать, что ни так называемое «Умное голосование», ни популистские лозунги, ни отсутствие конкуренции среди оппозиционных партий - не помогли им побороться с партией власти. Казалось бы вот ваш шанс. Но и по спискам, и по одномандатным округам вы с треском провалились. А теперь ищите оправдание в мифических нарушениях. Да еще и призываете людей выходить на митинги. Эта позорная тактика еще раз подтверждает - ваше время ушло!

Победители начали праздновать ещё до объявления результатов.

Оппозиции праздновать нечего.

Анна Монгайт

ВСЕ проиграли. Все. Вчера наш семичасовый выборный эфир мы заканчивали на бравурной ноте. Леонид Волков говорил, что почти всюду победило Умное голосование. Говорили, что это референдум и знак Кремлю, что всех зомби прокатили. по подсчету бумаги Брюханова с Кацем выигрывали у Хованской, симпатичный доцент-коммунист Лобанов у пропогандиста Попова, Митрохин у едроса Леонова в цао, коммунисты Рашкин и Удальцова, тот самый Борис Вишневский в Питере- все они вчера в районе 2 часов ночи уверенно выигрывали. Проигрывали Вассерман , Певцов.. потом наступила ночь , проснулась мафия. Я открыла глаза в 10 утра. Все проиграли. Каждый. Выиграли ВСЕ кандидаты от власти. Хаванская, Попов, Вассерман, Певцов, Леонов , Попов и все остальные. все , кто вчера отставал вдвое. это еще не полностью обьявлены результаты электронного голосования, созданного только для одного- для подделок и пририсовок. привет, всем , кто голосовал по системе Венедиктова. Сейчас Памфилова отправилась к Путину. На выходе мы увидим, действительно, сокрушительную победу. Никаких попыток хотя бы минимально соблюсти дайверсити. Утритесь и живите дальше. Как завещал Александр Григорьевич Лукашенко.

Роман Попков

Сейчас наступает потенциально мегазвездный, но в реале суперпросерочный час для КПРФ. Они показывали одни из лучших результатов за долгие годы (понятно, что не их заслуга, но то отдельный разговор). У них были весьма хорошие результаты. И власть сейчас КПРФ опускает, вдавливает туфлей в грязь, делает с зюганоидами в высшей степени унизительные вещи. Не в первый раз – это древний ритуал. И КПРФ, которая с медью в голосе клянется не признавать и восставать, конечно же все просрет. Профессионально просрет, ибо это и профессия – просирать родину.

Михаил Ходорковский

«Выборы» закончились. Некоторые [хлюхи] от оппозиционных политтехнологий кричат «мы победили» или крайняк «мы практически победили». Означает ли это, что вы признаете эти «выборы»? Раз на них можно было «победить»?!

Пошли в ж..пу! Мы выразили поддержку политзаключенным поддержав УГ. Мы сказали «нет» Кремлю так, как велела нам совесть, но сейчас прекратите легитимировать [неразборчивость в сексуальных контактах] своим «мы почти победили»!

Выборов не было. То, что было - насквозь фальсифицированное голосование, где победить было невозможно.

Побеждать этот режим придется через международную изоляцию, саботаж распоряжений власти, забастовки и баррикады..

Мы это сделали 30 лет назад и помним как..

Дмитрий Дёмушкин

Результаты голосования означают следующее. В стране ничего не изменится, занавес это или стабильность, понимайте кому как нравится.

Для тех, кто серьезно думал забрать власть на выборах, хочется написать, вы не наивные вы "блаженные".

Не забудьте через пять лет снова проголосовать. Если это действо не упразднят за бессмысленностью конечно.

На сегодня новости в России следующие. Роскомнадзор усиливает поиск запрещенного контента в интернете, а комиссия Госдумы попросит Генпрокуратуру РФ признать нежелательными в России более 20 неправительственных организаций.

Лидеры оппозиции сидят под прессом дома или по тюрьмам, а кто-то по европам.

Даже в протестном Хабаровске, где весь город митинговал, Врио губернатора Михаил Дегтярёв лидирует на выборах с 57,20% голосов после обработки 90,14% бюллетеней.

Кто-то рассчитывает на массовые митинги? А кому их сегодня проводить? Националистов пересажали и запретили, признав экстремистами, демократов записали в иностранные агенты. Левые? Зюганов и реальные протесты сочетание экзотическое. Там пенсия и отдых, «революция» осталась только на плакатах из прошлого.

Санкции, запреты, новые политические аресты кого ещё не успели, ужесточение законодательства, российская рутина на сегодня.

А вы что думали, сейчас всё самое мерзкое примут, радуйтесь если до следующих выборов у вас вход в интернет останется.

Прошу не считать мое ворчание, попыткой попрыгать на костях демократии, все кто старался молодцы.

От розового романтизма многим ещё надо избавиться.

Аббас Галлямов

Некоторые эксперты, пытающиеся выглядеть независимыми, но при этом боящиеся разозлить Кремль, начали тяжело вздыхать по поводу легитимности Госдумы, которая по итогам этих выборов снизится, якобы, еще больше. Это, конечно, перевод стрелок. Речь идёт не о легитимности Госдумы, а о легитимности системы в целом. Удар был нанесён именно по ней.

Плющев

По моим оценочным суждениям, масштаб воровства на этих выборах существенно больше, а главное - наглее, чем в 2011. Другое дело, что ситуация совсем иная, прежде всего, укатанная репрессиями в асфальт протеста активность.

Антон Орех

В ЦИК говорят, что эти выборы были самыми прозрачными. И это правда. Прозрачнее, яснее и понятнее не было. Но в 2024 точно будет ещё прозрачнее!

Сталингулаг

Электронное голосование вновь показало, что влажные фантазии о новом дивном цифровом мире, который подарит нам прозрачность, равенство и братство – это одно сплошное наебалово. Потому что как ловить за руку аналоговых тёток, визжащих «милиция! караул! уберите независимых наблюдателей, они мешают выборы фальсифицировать», понятно и привычно, а что противопоставить технологичным тихим мальчикам, готовым по заказу людей с табельными лицами за большие деньги закодить любую гнусность? Ничего. Цифровая революция свершилась, и, как учит история нашей страны, за ней следует ГУЛАГ, на этот раз тоже цифровой. Где вертухаев сменили модераторы, вместо расстрелов вечный бан, а попытки добиться справедливости заменили на бездушный блокчейн, который всегда прав.