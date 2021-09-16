Путин попросил россиян выбрать "способных держать слово депутатов"

Президент Владимир Путин обратился к россиянам c призывом принять участие в выборах в Государственную думу. Он назвал их важнейшим событием в жизни страны.

По словам президента, россияне "заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово". Работа в Думе исключает "популизм и пустословие", она требует "высочайшего профессионализма", заявил президент. По мнению Путина, необходимы депутаты, на которых можно будет положиться как на патриотов России, готовых быстро и решительно действовать на благо национальных интересов.

Путин отметил, что Госдуме принадлежит главная роль "в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека", а федеральный бюджет, который принимают депутаты, "создает основу для выполнения социальных обязательств государства".

Президент призвал граждан принять участие в голосовании "в любой удобный день" начиная с 17 сентября. Прийти на избирательные участки или воспользоваться электронным голосованием, так как "современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность", отметил Владимир Путин в обращении к россиянам.