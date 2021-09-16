Путин попросил россиян выбрать "способных держать слово депутатов"

Президент Владимир Путин обратился к россиянам c призывом принять участие в выборах в Государственную думу. Он назвал их важнейшим событием в жизни страны.
По словам президента, россияне "заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово". Работа в Думе исключает "популизм и пустословие", она требует "высочайшего профессионализма", заявил президент. По мнению Путина, необходимы депутаты, на которых можно будет положиться как на патриотов России, готовых быстро и решительно действовать на благо национальных интересов.
Путин отметил, что Госдуме принадлежит главная роль "в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека", а федеральный бюджет, который принимают депутаты, "создает основу для выполнения социальных обязательств государства".
Президент призвал граждан принять участие в голосовании "в любой удобный день" начиная с 17 сентября. Прийти на избирательные участки или воспользоваться электронным голосованием, так как "современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность", отметил Владимир Путин в обращении к россиянам.
- В ходе парламентских выборов в России, которые пройдут по смешанной системе, 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Голосование якобы из-за пандемии будет трёхдневным – с 17 по 19 сентября. В 11 регионах будут выбирать глав, в 39 – пройдут выборы депутатов законодательных собраний.
- Из-за изменения законодательства более девяти миллионов россиян лишены пассивного избирательного права, подсчитали эксперты движения "Голос". Они опубликовали доклад, из которого следует, что действующие сейчас в России законы по количеству ограничений для участия в выборах превосходят советские. Часть ограничений последний созыв Госдумы принял в этом году, прямо перед выборами.
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