В Дагестане на соседних участках с огромным отрывом победили разные партии

На прошедших выборах в Госдуму на нескольких избирательных участках Дагестана наблюдатели обнаружили аномальные результаты голосования. Так, в селе Аксай Хасавюртовского района партия "Зелёные" получила 98% голосов, а за "Единую Россию" не проголосовал ни один человек. При этом на всех остальных участках Хасавюртовского района партия власти набрала более 80%, а "Зелёные" - менее 2%.
Похожая ситуация, согласно итоговым протоколам, сложилась в Дагестане на избирательном участке №540. Там свыше 1700 голосов получила партия "Новые люди", а "Единая Россия" - ни одного. При этом на соседнем участке итоги голосования оказались ровно противоположными.
Всего участков в республике, на которых за партию власти не проголосовал никто, оказалось семь. На одном из них на выборах с огромным отрывов победила партия ЛДПР, на двух других - "Российская партия свободы и справедливости".
Дагестанский избирком объяснил аномалии "технической ошибкой при вводе данных".
Александр Грезев, один из руководителей общественного движения "Голос", признанного российскими властями "иностранным агентом", выразил уверенность, что в избиркоме просто "всё перепутали" и на ряде участков "нарисовали" голоса не тем партиям. Такого же мнения придерживается и один из ближайших соратников Алексея Навального Георгий Албуров.
- В прошедшее воскресенье в России завершилось голосование на парламентских и региональных выборах. По официальным данным ЦИК, партия "Единая Россия" вновь получила в Госдуме конституционное большинство. При этом наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях на избирательных участках и сравнили нынешние выборы по масштабу фальсификаций с выборами 2011 года, объявление результатов которых привело к массовым протестам. На карте движения "Голос" опубликовано более 4 тысяч сообщений о возможных нарушениях.
- ЦИК России официально подтвердил лишь двенадцать случаев вбросов бюллетеней. В МВД заявили, что существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зафиксировано.
- В Дагестане, по данным местного избиркома, "Единая Россия" получила на выборах в Госдуму более 81% голосов, её ближайший преследователь - партия КПРФ - лишь чуть более 6%.
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