Германия: лидеры СДПГ и ХДС борются за право сформировать правительство

В Германии после подсчёта голосов на выборах в Бундестаг лидеры ведущих партий начали предварительные переговоры о формировании нового правительства. Кандидаты в канцлеры от занявших на выборах первое место социал-демократов - Олаф Шольц - и оказавшегося вторым блока ХДС/ХСС - Армин Лашет -заявляют, что хотели бы сформировать кабинет с участием "Зелёных" и Свободной демократической партии. Несмотря на призыв Шольца к лидеру ХДС уйти в оппозицию, Лашет по-прежнему не отказывается от борьбы за пост канцлера.

Расклад сил в новом германском парламенте таков, что возможны оба варианта коалиции с участием "Зелёных" и Свободых демократов - как левоцентристская, в которой пост канцлера достанется СДПГ ("Светофор" по цветам партий), так и правоцентристская с участием ХДС/ХСС ("Ямайка"). Возможность продолжения так называемой большой коалиции ХДС и СДПГ, которая правит Германией уже 12 лет, политики пока отрицают.

Сами "Зелёные" и либералы из СвДП пока не определились, с кем они готовы создать коалицию. Ожидается, что переговоры о новом кабинете продлятся как минимум до конца года. Пока у власти остаётся прежний кабинет во главе с Ангелой Меркель, которая в любом случае покидает пост канцлера. За бортом коалиционных переговоров остаются правые популисты из "Альтернативы для Германии" и "Левые", которые провалились на выборах.

Как отмечает AFP, между партиями много программных противоречий, и достижение компромисса, необходимого для формирования кабинета, будет непростым. Особенно много несовпадений в программах между "Зелёными", выступающими за масштабную экономическую и социальную трансформацию с целью борьбы с изменениями климата, и Свободными демократами, которые защищают экономическую свободу и для которых ряд неприемлем ряд предложений левых партий, особенно в сфере налогообложения. Агентство отмечает и разногласия по вопросу о "Северном потоке-2" - "Зелёные" выступают против запуска газопровода в эксплуатацию, а социал-демократы защищали его строительство. Шольц в понедельник заявил о том, что нужны гарантии, в частности, сохранения транзита российского газа через Украину после запуска газопровода.