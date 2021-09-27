"Памфилову не догадались позвать". Соцсети о выборах в Германии

В крупнейшей стране ЕС, Германии, в воскресенье прошли парламентские выборы. Правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза не смог удержать большинство и проиграл оппозиционной СДПГ, которая теперь, по всей вероятности, составит правительство. Хотя и у главы ХДС/ХСС остаются небольшие шансы стать премьером – всё зависит от того, кого поддержат прошедшие в парламент малые партии. Интрига "Кто же будет править Германией", сопровождавшая всю предвыборную кампанию, сохраняется и после того, как выборы закончились.

Российские блогеры не могут не сравнивать это с голосованием, прошедшим накануне в России.

Наталья Маршалкович

Все лезут в бундестаг, как будто он резиновый. А ещё потом удивляются, почему результаты выборов заранее неизвестны.

Вера Афанасьева

«В Германии правящая партия набирает 24% и проигрывает выборы в Бундестаг. А все потому, что Памфилову и наших учителей не догадались позвать»



:Блок уходящей с поста Меркель, проиграл парламентские выборы.



Выигрывают социал-демократы с 25,7% голосов, У «Зелёных» - 14,8%.



Итоги выборов не были известны до последнего. Поучились бы у России - тут вам каждый скажет, чем закончатся выборы и через пятилетку.

Кирилл Шулика

Я очень удивлен, как это в Германии обошлись без электронного голосования и еще голосовали один день. Видимо, какие-то пещерные люди и ковидиоты. Хотя остановить технический прогресс и всех заразить вирусом.

Роман Удот

Чтобы баллотироваться в Бундестаг, нужно было собрать.... 50 подписей.

Их не проверяют на аутентичность. Дрезденгоризбирком отказал... одному кандидату. Поздняя подача.

Шах и мат, госпожа Памфилова.

Отдельно достаётся Ангеле Меркель, которая, вместо того чтобы править Германией до конца жизни, зачем-то ушла в отставку.

Аббас Галлямов

Лидеры западного мира настолько ненавидят Путина, что готовы в отставки уходить, лишь бы ему навредить. Понятно ведь, что если бы не желание насолить президенту России, то Меркель так на своём посту и продолжала бы сидеть. А теперь она назло ему уходит. Вот, мол, смотри: ты сидишь, а я ушла.

Мерзавка.

"Патриоты" в ответ указывают на то, что на участках в Германии не было видеонаблюдения.

И смеются над немецкими урнами.

Обсуждают и как скажется результат этих выборов на России. "Патриоты", "либералы" и "государственники" сходятся на том, что для Кремля их результат не сулит ничего хорошего.

Иван Яковина

В любой коалиции не будет ни Левых, ни АфД. Это хорошо.

Зеленые получили возможность выбирать, с кем идти в коалицию - с ХДС или СДП.

Соответственно, у них есть хороший рычаг давления на любого архитектора новой коалиции. Это тоже хорошо, так как они очень не любят Путина и СП2, а пост хотят - главы МИДа.

В общем, все довольно неплохо.

Дмитрий Колезев

Выборы в Германии, которые мировые СМИ называют историческими, напоминают нам об известном определении американского политолога Адама Пшеворского: «Демократия — это система, при которой партии проигрывают выборы». Консервативный Христианско-демократический союз Ангелы Меркель, бывшей канцлером с 2005 года, с минимальным перевесом, но проиграл выборы левоцентристской Социал-демократической партии. А «Зеленые» неожиданно вырвались на третье место, в основном за счет голосов молодежи. Правая «Альтернатива для Германии», которую особенно любят в Кремле, опустилась на пятое место, потеряв часть мест в Бундестаге.



Теперь все будет зависеть от конфигурации коалиции, которую составят партии (тоже неведомая для россиян вещь — представьте, политикам приходится публично договариваться между собой!). Канцлером может стать популярный вице-канцлер, лидер СДПГ Олаф Шольц. Не самый худший для Москвы вариант, потому что Шольц высказывается за продолжение диалога ЕС и России и в свое время считался выдвижением Герхарда Шредера, чья любовь к Москве и «Газпрому» общеизвестна.



Но международная политика Германии во многом будет как раз зависеть от состава правящей коалиции. Кого в ней точно не будет, так это прокремлевской «Альтернативы для Германии», с которой отказываются сотрудничать все немецкие партии. А вот «Зеленые» там могут оказаться — а они как раз максимально критичны к Москве, в том числе выступают против «Северного потока — 2».



Эксперты говорят, что переговоры могут быть долгими — хорошо, если к новому году удастся сформировать правительство. Эх, немцы. Живут так, словно у них полно времени на раскачку.

Сергей Марков

Германия, выборы очень важны. Германия играет главную роль в современной Европе, является ее безусловным экономическим лидером и все более и более политическим лидером. Поэтому на этих выборах формируется курс Европы, - главного партнера, пример и врага для России на протяжении последних нескольких столетий. Точно поменяется лидер страны и значит лидер Европы, потому что Меркель устала от почти 20 лет у власти и уходит. [...]

Канцлер и от СДПГ и от ХДП оба относительно хороши для России, оба за мир с Россией.

Пост главы МИД почти наверняка будет отдан второй партии, а это будет или Зеленые или СвДП. Обе партии резко антироссийские сейчас. Зеленые вообще сейчас не столько экологи, сколько партия "новой этики ", агрессивной толерантности, связаны настолько тесно с США, что многие считают Зеленых Германии филиалом Демократической партии США. Глава МИД от Зеленых будет больше слушать Байдена, чем своего канцлера.

Константин Косачев

Что [результат выборов] означает для России? С учетом того, что пост министра иностранных дел по германской традиции как правило отдают «младшему» партнеру по коалиции, есть вероятность получить министра от «зеленых» или СвДП.

Понятно, что это не самая обнадеживающая перспектива во внешнеполитическом плане (хотя и от канцлера, разумеется, зависит очень многое).

Надо помнить, что нынешние «зеленые» - это не антисистемные бунтари 90-х, которые выступали даже за роспуск НАТО. Сегодня это не просто системная, а, я бы сказал, ультрасистемная партия «новой этики» и воинствующего радикального либерализма, которая, если брать важные для нас сюжеты, практически всегда занимала резко антироссийские позиции: против "Северного потока - 2", против возвращения Крыма, за поставки немецких вооружений Украине и за расширение санкций против России, не говоря уже про все правочеловеческие досье. Либералы из СвДП также весьма «идеологически заряженная» партия, однако у них есть хотя бы традиция Г.-Д.Геншера, неизменного прагматичного министра иностранных дел периодов сближения ФРГ с нашей страной.

Григорий Юдин

В правительстве в любом случае появятся жёлтые и зелёные, которые не любят Путина, но он будет разговаривать лично с канцлером, который в любом случае будет ему лоялен. А вот мандат у любого нового правительства на полную перестройку немецкой и европейской экономики в сторону климатической нейтральности. Это точно скажется на энергопотреблении, и если немцы будут действовать в намеченном темпе, то скажется быстро, Путин успеет это почувствовать.

Но есть и противоположная точка зрения.

Александр Коляндр

Результаты немецких выборов как нельзя хороши для Кремля. Во-первых, никаких заслуживающих обсуждения обвинений во вмешательстве, хакерских атаках и прочем крокодильстве.

Во-вторых, обе известные любовными отношениями с Москвой партии — Левые и Афд получили мало, меньше, чем раньше. Вторых брезгают брать в какую-либо коалицию, а первые не нужны коалиции с с-д арифметически. Это - хорошо, потому что опять же снизит русский фактор во внутренней немецкой политике. (Лично я могу только радоваться поражению обоих по причине неприятия)

В-третьих, Зелёные получили результат хуже, чем предсказывалось в начале кампании. Они спокойно входят в почти любую рациональную коалицию, но, кажется, пост министра иностранных дел им больше не гарантирован. Будучи самыми последовательными критиками Кремля по теме прав человека, Зелёные у руля МИДа представляли некоторые санкционные риски. Эти риски теперь ниже.

В общем, в Кремле могут открывать сект.