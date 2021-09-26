Экзит-поллы не выявили победителя на парламентских выборах в Германии

Ни одной из участвовавших в выборах в немецкий парламент политических партий, вероятнее всего, не удалось набрать достаточного числа голосов для самостоятельного формирования правительства. Таковы результаты первых после закрытия избирательных участков экзит-поллов. Их публикует объединение общественных телерадиокомпаний страны.

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Согласно первым результатам, две политические силы — объединение христианских демократов и Социал-демократическая партия Германии набрали около 25 процентов голосов. "Союз 90/Зеленые" получили 15 процентов. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия — приблизительно по 11 процентов голосов. Ещё около пяти процентов досталось "Левым". Такие результаты предполагают, что правительство придётся формировать коалиции как минимум из двух участников выборов.

Избирательные участки закрылись в 19 часов по московскому времени. Первые предварительные официальные результаты ожидаются в ночь на понедельник. Они могут значительно отличаться от опросов с участков. Предполагается, что около половины избирателей в этом году могли проголосовать по почте — почтовое голосование было открыто ещё в середине августа.

По итогам выборов 2021 года впервые за 16 лет правительство будет сформировано без действующего канцлера, Ангелы Меркель. 67-летний политик ещё в 2018 году анонсировала завершение карьеры. Она не пришла на избирательный участок и проголосовала по почте.