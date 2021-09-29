Заболеваемость ВИЧ в России в 10 раз превысила показатель стран ЕС 

В России заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения в десять раз превышает соответствующий показатель в странах Евросоюза, заявила старший научный сотрудник центра Роспотребнадзора по профилактике и борьбе со СПИДом Наталья Ладная.

В прошлом году в России официально зафиксированы 60 тысяч новых случаев инфицирования ВИЧ. При этом, как рассказала чиновник Роспотребнадзора, "инфекция вышла из уязвимых групп населения в общую популяцию". В последнее время 70% новых случаев заражения связаны с гетеросексуальными контактами, на употребление наркотиков сейчас приходится меньше 30% таких случаев, а на однополые связи - лишь 3%.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев текущего года Минздрав закупил годовых курсов терапии только для 77% пациентов с ВИЧ. Терапию могут недополучить свыше 66 тысяч больных.