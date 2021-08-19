Закупленных лекарств не хватит на четверть пациентов с ВИЧ

За первые шесть месяцев 2021 года Минздрав закупил годовых курсов терапии только для 77% больных с ВИЧ, предупредили в объединении "Коалиция по готовности к лечению". Пациентская организация считает, что терапию могут недополучить 66,4 тысячи больных.

Коалиция направила письма по этому поводу в правительство России и Минздрав. По прогнозам специалиста Коалиции Натальи Егоровой, первые перебои с поставками препаратов от ВИЧ можно ожидать осенью. Всего не хватает 111 тысяч годовых курсов. На их закупку нужно около 5,9 млрд рублей, но деньги, заложенные в бюджете на эти цели, уже израсходованы.

Всего за первые шесть месяцев 2021 года Минздрав закупил 300-350 тысяч годовых курсов. Это меньше, чем в прошлом году, когда было закуплено около 450–500 тысяч курсов. Расходы на приобретение лекарств в этом году выросли. Рост составил 10%, было потрачено 25,9 млрд рублей. Основная статья расходов — иностранные оригинальные препараты, которые не имеют российских дженериков.

К таким лекарствам относятся тивикай (GlaxoSmithKline), исентресс (MSD), биктарви, генвоя, эвиплера, интеленс (Gilead и Johnson & Johnson). В целом расходы на госзакупки иностранных препаратов выросли на 45%.

В 2020 году терапию получали 74% пациентов, состоящих на диспансерном учете (557,5 тысяч человек), следует из данных Роспотребнадзора. За первое полугодие 2021 года лечение получили 80% инфицированных ВИЧ. К 30 июня на диспансерном учете по ВИЧ состояли 768,7 тысяч человек.

По оценкам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, еще 300 тысяч человек знают о диагнозе, но не вставали на учет, и такое же количество инфицированных не знают о своем статусе. "В России основная масса средств тратится на терапию, в то время как на профилактику выделяется всего 400–500 млн рублей, а сама она сводится к призывам пройти тестирование на ВИЧ",— отмечает Покровский. В то же время расходы на лечение будут расти вместе с новыми выявленными случаями.