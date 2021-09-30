"Остановили Гитлера, остановим и Ютьюб". Рунет о новых блокировках

Очередной раунд в "медийной войне" России с Западом. На этот раз YouTube заблокировал два аккаунта немецкоязычной версии RT.

Российские власти и пропаганда, конечно, в бешенстве. МИД выпустил гневный комментарий:

Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика", хостинг "Ютюб" пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ, без стеснения и практически открыто подвергавших корреспондентов российских вещателей многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве и т.д.

Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна – заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации.

Таким образом, в угоду конъюнктурным интересам, возобладавшим над провозглашенными либеральными "нормами и ценностями", американская интернет-платформа и немецкие власти своими действиями привели к тому, что 700-тысячная немецкоязычная аудитория, подписавшаяся на упомянутые интернет-каналы, в одночасье лишилась выбранного ею источника информации.

Дату реализации плана (не хочется думать, что речь идёт об "Инфобарбаросса"), видимо, подбирали с особым цинизмом, учитывая, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации.

Петр Толстой:



Европейцы, для которых свобода слова якобы является одной из главных ценностей, методично и поступательно вводят цензуру в отношении российских СМИ. Германия перечеркнула все свои заверения и продолжает травлю немецкоязычных проектов RT. Что это, если не двойные стандарты?

И где возмущения политикой ФРГ и действиями YouTube со стороны блюстителей интернет-свобод? Тем более, что блокировка произошла 28 сентября – в Международный день всеобщего доступа к информации. Цинично.

Но не будет высказано никакой озабоченности, не услышим мы от них слов порицания. Нам же нужно жестко отвечать на подобные выходки.

Маргарита Симоньян:

Это настоящая медийная война, об'явленная государством Германия государству Россия.

Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF.

Я уже молчу про санкции к самому ютюбу.

Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать.

Сергей Колясников:

Уже давно я периодически использую термин "информационные репарации", имея в виду какую-то странную, непонятную повинность, которую Россия добровольно несёт все эти годы, никак не реагируя на форменный беспредел иностранных СМИ в нашем информационном поле. Кому и за что мы так задолжали, что терпим всё это?

Каков смысл существования в России Deutsche Welle, кроме как регулярное разбрызгивание лживых информационных помоев? А "Радио Свобода"* или "Голос Америки"**? Чем нам так важен YouTube, блокирующий сюжеты про нашего президента, про нашу вакцину, объективные расследования про тяжёлые страницы нашей истории и в то же время прямо продвигающий всё антироссийское?

Осуществлённый сегодня Германией демарш — это не просто "двойные стандарты" и прочие ставшие привычными шалости США и Европы. Это точка отсчёта для новых односторонних русофобских правил, которые нам нагло пытаются навязать прямо сейчас.

Сергей Марков:

Сейчас создан российский аналог – Рутьюб, есть людям куда перейти.

Нужно понять, что Ютьюб это давно не просто социальная сеть. Это часть глобальных платформ, который влиятельнее многих государств мира. Эти глобальные платформы рвутся к власти над миром. Это претенденты на мировую диктатуру.

А миссия России в мире –​ останавливать всех претендентов на мировую диктатуру. Наполеона, Гитлера остановили. Пора останавливать и Ютьюб и других таких же.

Требование к Ютьюбу должны быть простые –​ восстановить не только РТ, но и все другие десятки российских политических проектов, которых они заблокировали за последние годы. И создать офис в российской юрисдикции.

Если не согласны –​ блокировать. Дать всем месяц на то, чтобы все могли что надо перетащить с Ютьюба и Рутьюб.

России нужно жестче защищать свободу от новой глобальной диктатуры.

И действительно, Роскомнадзор угрожает заблокировать в России YouTube, если каналы RT не будут разбанены.

Михаил Ходорковский:

Невероятно: слова "Роскомнадзор" и "разблокировать" в одном предложении!

Ксения Собчак:

Роскомнадзор пообещал заблокировать ютуб с подачи комсомолки Маргариты Симоньян, у которой снесли два канала. Вот интересно –​ пострадала она, а свободы должны лишиться все мы. Давно ли у нас руководители СМИ компетентны говорить за всю страну? И почему мы должны отвечать за ее обиды. Можно было бы конечно предположить, что это было сделано не просто так…. Да не, бред.

Антон Орехъ:

Ютуб заблокировал под списание немецкие каналы RT. Каналы немецкие. Смотрели их немцы. Если, конечно, смотрели. Если потребителя неправомерно лишили продукта, то потребитель должен возмутиться? Где возмущение немцев? Петиции, пикеты, шествия, жалобы? Нет –​ жалуется Симоньян, жалуется РКН, жалуется МИД. Защищают права немцев, получается? А попутно грозят заблочить весь Ютуб нафиг на нашей территории! То есть 146 миллионов россиян останутся без своего Ютуба, потому что Симоньян, РКН и МИД защищают интересы немцев? Кто тогда иноагент? И кто тогда псих?

Андрей Мальгин:

Как и следовало ожидать, каждый раз как Ютьюб немного прогнется под требования Роскомпозора, следом прилетают требования еще более наглые. Теперь уже практически в форме приказов.

Сегодня Роскомпозор направил в Ютьюб исключительное по своей наглости письмо по поводу немецкоязычных каналов RT. На основном из этих каналов целенаправленно размещалась дезинформация, компрометирующая вакцинацию в Германии. Ютьюб сделал несколько предупреждений и в конце концов заблокировал канал как "нарушающий нормы сообщества". RT, не долго думая, перенес весь этот контент на другой канал, по всей видимости, резервный. Думали, прокатит.

Но на Ютьюбе такие вещи обнаруживаются мгновенно и, согласно тем же "правилам сообщества", наступает для обоих каналов вечный бан. Что и произошло.

Теперь Роскомпозор шлет туда письмо, в котором требует "в максимально короткие сроки (!!!) снять все (!!!) ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", принадлежащих российскому СМИ Russia Today". Руководство Ютьюба должно помнить, пишет Роскомпозор, что "в соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №482-ФЗ Генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и включен в соответствующий перечень..."

"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", –​ отмечается в ультиматуме Роскомпозора.

Очень, очень интересно, что будет дальше. Ютьюб уже понял, что происходит, или еще нет?

Майкл Наки:

Просто вдумайтесь в это. Российские официальные лица и ведомства угрожают заблокировать американский сервис, который удалил ютуб-каналы российского издания RT В ГЕРМАНИИ за нарушение правил. Конфигурация более чем интересная и, конечно же, весьма предсказуемая. Когда Google пошёл на поводу у российских властей, я сразу сказал, теперь будут гнуть во все стороны, потому что тюремные понятия, по которым живёт российская власть, предполагают, что если кто-то подстроился, то его будут давить дальше. Google сам себя подставил, ну посмотрим, как они будут из этой ситуации выпутываться.

Отдельно забавляет, что теперь, видимо, власти страны исходят из высказывания Путина "Границы России нигде не заканчиваются", потому что вообще-то наш Роскомнадзор не особо должно колебать, чего там в Германии происходит. Не его собачье дело.

Ну и самое в этом всём фантастическое. МИД предлагает ответить на решение АМЕРИКАНСКОГО сервиса санкциями против НЕМЕЦКОГО издания DW (там написано “немецкие СМИ”, но а какие ещё работают в России?). Немецкая сторона тут вообще не при чём. Ну вот никак её нельзя подтянуть. Но может ли это остановить представителя МИД? Конечно, нет. Ещё одна демонстрация того, что вся российская внешняя политика – это постоянная торговля заложниками – в лучших традициях сомалийских пиратов или террористических формирований.

И последнее. По идее, в России RT за такие видео получило бы не блокировку, а уголовки. По 207.1 – это как раз фейки о коронавирусе. Правда, статья почти не применяется, так как распространители всякой ерунды классово близки нашей власти (которые и сами не против какую-нибудь чушь повторять), но тем не менее.

Андрей Волошин:

Напомню, что со своей стороны Минюст России регулярно обновляет реестр СМИ, выполняющих функции так называемых иностранных агентов. Все эти СМИ и журналисты неподконтрольны власти, видимо по этому и признаны "шатателями режима". В списке уже 43 человека и организации.

Russia Today, напротив, похожа на любимую игрушку властей и питается за счет наших с вами бюджетных денег. И в следующем году их финансирование увеличится, чтобы они ещё сильнее кричали как у нас хорошо и как остальные страны нам завидуют.

Как мне кажется, те кого мы ошибочно называем властью, намеренно ищут любой повод и возможность заблокировать YouТube, ведь это одна из немногих неподконтрольных площадок, на которой люди активно высказываются против действующей власти и масштабных фальсификациях на выборах. Поэтому и возникает стратегия всё запретить и всех запугать.

Кирилл Гончаров:

Кажется Роскомнадзор готов положить ютуб в России ради RT.

Станислав Яковлев:

Я бы сказал, что это ютуб готов потерять российский рынок, лишь бы только наслаждаться произволом политической своей цензуры неуемной.

Хотя на самом деле не готов.

Но для того, чтобы трезво и здраво оценить свою неготовность, наши уважаемые западные партнеры не должны иметь никаких сомнений, что у российской стороны слова с делами, не расходятся.

И что там в обозримом будущем случится с ютубом, зависит вовсе не от RT, но только от самого ютуба.

А так-то да, преступный кремлевский режим загнал себя в угол. Это уже 49613 угол, в которой загнал себя преступный кремлевский режим.

Андрей Перла:

Удивительное впечатление. Сограждане в самом деле считают, что у государства есть выбор: преследовать агентов запада или нет. В то время как выбор в том, преследовать их –​ или же погибнуть.

То же и про Ютуб. Или изгнать транснациональные корпорации из России, затруднить им работу против России максимально. Или остаться без России.

Сограждане не понимают, что Россия и Государство российское –​ это одно и то же. И Государство российское и русский народ –​ это одно и то же. И работающий против государства, стремящийся его ослабить –​ стремится, таким образом, нанести вред самому народу. И относиться к нему нужно соответственно.

Илья Цыпин:

Спокойно! Не надо бежать скачивать любимые сериальчики, тревога ложная.

Ютуб ограничить довольно сложно. Можно успешно блокировать отдельные видео, но вот отключить сервис полностью можно, только сломав половину интернета. А уж сломать половину интернета Роскомнадзор умеет как никто.

Но на такое государство вряд ли пойдёт, потому что, а что делать со 140 миллионами народонаселения, когда у всего этого биоматериала внезапно освободится 4-5-6 часов в сутки, которые раньше тратились на просмотр видосиков в Ютубчке? Это же они все на митинги пойдут, вопросы задавать будут, забухают опять же.