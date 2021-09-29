Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за удаление каналов RT

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ютьюб-каналы немецкоязычной редакции российского государственного телеканала RT, пригрозив блокировкой видеохостинга. Заявление регулятора поступило в редакцию агентства "Интерфакс".
В письме Роскомнадзора утверждается, что действия администрации Google "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации" и являются актом цензуры в отношении российских СМИ". Недавно принятый закон предусматривает за это замедление или блокировку сервиса, выступившего, с точки зрения России, с актом цензуры.
О блокировке двух немецкоязычных проектов RT стало известно вечером 28 сентября. Каналы были удалены без права восстановления за неоднократное нарушение правил сервиса.
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