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Михаил Саакашвили задержан в Грузии

Михаил Саакашвили задержан в Грузии
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Михаил Саакашвили задержан в Грузии

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Сообщается, что экс-президента доставили в Руставскую тюрьму

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