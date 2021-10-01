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Михаил Саакашвили задержан в Грузии
1 часа(-ов) назад
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Михаил Саакашвили задержан в Грузии
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Сообщается, что экс-президента доставили в Руставскую тюрьму
Михаил Саакашвили задержан в Грузии
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