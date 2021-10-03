"Грузинская мечта" лидирует на выборах в Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах в местные органы власти в Грузии. Об этом сообщил Центризбирком после подсчёта 40 процентов голосов избирателей.
"Грузинская мечта" набрала более 48,5 процентов голосов. На втором месте — "Единое национальное движение". За партию экс-президента Михаила Саакашвили проголосовали более 31 процента избирателей. Тройку лидеров замыкает партия "Для Грузии" бывшего премьера Георгия Гахарии. За партию проголосовали около семи процентов пришедших на выборы. Всего в избирательных бюллетенях 50 партий.
На выборах мэра Тбилиси лидирует представитель "Грузинской мечты" Каха Каладзе – у него более 45 процентов голосов. Второе место занял Никанор Мелия. Представитель партии Саакашвили набрал более 34 процентов. На третьем месте – экс-премьер Георгий Гахария. У него девять процентов голосов избирателей. Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов. В противном случае будет назначен второй тур выборов.
Кроме того, 50 процентов на выборах мэра пока не набрали кандидаты ещё в четырёх крупных городах Грузии – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
Явка избирателей составила почти 52 процента. Это более одного миллиона 800 тысяч человек.
- Грузинская оппозиция ранее заявила, что прошедшие выборы могут расцениваться как референдум, согласно которому если "Грузинская мечта" наберёт менее 43 процентов голосов, в стране должны пройти досрочные парламентские выборы. Такое условие было частью соглашения по выходу Грузии из политического кризиса. Документ был подписан весной при посредничестве Евросовета.
- "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили долго отказывалось подписывать договорённости. "Грузинская мечта" летом вышла из соглашения. Осенью партия бывшего президента заявила о присоединении к договору, но "Грузинская мечта" заявила, что возвращаться не будет.
- Саакашвили и его соратники призвали своих сторонников выйти на митинг в воскресенье, 3 октября, в центре Тбилиси.
- 1 октября Михаил Саакашвили прибыл в Грузию с Украины, где он провёл последние несколько лет. В Тбилиси экс-президента арестовали и отправили в тюрьму. Там он объявил голодовку.
- В Грузии бывший президент заочно приговорен к трём и шести годам тюрьмы за превышение служебных полномочий
- У Саакашвили есть украинское гражданство. С мая 2020 года политик занимает пост главы Исполкома Национального совета реформ Украины. Киев сообщил, что предоставит Саакашвили необходимую поддержку. МИД Грузии заявил, что отношения Киева и Тбилиси не должны зависеть от одного человека.
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