"Грузинская мечта" лидирует на выборах в Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах в местные органы власти в Грузии. Об этом сообщил Центризбирком после подсчёта 40 процентов голосов избирателей.

"Грузинская мечта" набрала более 48,5 процентов голосов. На втором месте — "Единое национальное движение". За партию экс-президента Михаила Саакашвили проголосовали более 31 процента избирателей. Тройку лидеров замыкает партия "Для Грузии" бывшего премьера Георгия Гахарии. За партию проголосовали около семи процентов пришедших на выборы. Всего в избирательных бюллетенях 50 партий.

На выборах мэра Тбилиси лидирует представитель "Грузинской мечты" Каха Каладзе – у него более 45 процентов голосов. Второе место занял Никанор Мелия. Представитель партии Саакашвили набрал более 34 процентов. На третьем месте – экс-премьер Георгий Гахария. У него девять процентов голосов избирателей. Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов. В противном случае будет назначен второй тур выборов.

Кроме того, 50 процентов на выборах мэра пока не набрали кандидаты ещё в четырёх крупных городах Грузии – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

Явка избирателей составила почти 52 процента. Это более одного миллиона 800 тысяч человек.

Грузинская оппозиция ранее заявила, что прошедшие выборы могут расцениваться как референдум, согласно которому если "Грузинская мечта" наберёт менее 43 процентов голосов, в стране должны пройти досрочные парламентские выборы. Такое условие было частью соглашения по выходу Грузии из политического кризиса. Документ был подписан весной при посредничестве Евросовета.

"Единое национальное движение" Михаила Саакашвили долго отказывалось подписывать договорённости. "Грузинская мечта" летом вышла из соглашения. Осенью партия бывшего президента заявила о присоединении к договору, но "Грузинская мечта" заявила, что возвращаться не будет.

Саакашвили и его соратники призвали своих сторонников выйти на митинг в воскресенье, 3 октября, в центре Тбилиси.

1 октября Михаил Саакашвили прибыл в Грузию с Украины, где он провёл последние несколько лет. В Тбилиси экс-президента арестовали и отправили в тюрьму. Там он объявил голодовку.

В Грузии бывший президент заочно приговорен к трём и шести годам тюрьмы за превышение служебных полномочий

У Саакашвили есть украинское гражданство. С мая 2020 года политик занимает пост главы Исполкома Национального совета реформ Украины. Киев сообщил, что предоставит Саакашвили необходимую поддержку. МИД Грузии заявил, что отношения Киева и Тбилиси не должны зависеть от одного человека.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Больше новостей Радио Свобода в итоговом видеовыпуске: