Лицом к событию. Историческая ВЧК

Зачем Путин создал комиссию Мединского? Управляя прошлым, Кремль контролирует будущее? В эфире Никита Соколов, Николай Сванидзе. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31389052.html