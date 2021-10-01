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Лицом к событию. Историческая ВЧК

Лицом к событию. Историческая ВЧК
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Лицом к событию. Историческая ВЧК

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Зачем Путин создал комиссию Мединского? Управляя прошлым, Кремль контролирует будущее? В эфире Никита Соколов, Николай Сванидзе. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31389052.html

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