Историческая ВЧК?

Президент России создал Комиссию по историческому просвещению во главе со своим помощником Владимиром Мединским "в целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории". Задача комиссии, как гласит указа Путина: анализ "деятельности иностранных структур", наносящих ущерб интересам России, и подготовка "контрпропагандистских мероприятий". В состав войдут представители МИДа, Совбеза, ФСБ, МВД, Следственного комитета, Военно-Исторического общества (во главе В.Мединский и Д. Рогозин) и Исторического общества (глава - С.Нарышкин).

На кого и зачем будет наступать комиссия? Создание комиссии по историческому просвещению - продолжение практики антиконституционной цензуры? Что принесет в школы новый учебник по истории, под редакцией вездесущего В. Мединского. Продолжает ли Кремль борьбу за новую идеологию режима? В чем ее суть?

Политику памяти, проводимую Кремлем, обсуждают историки Никита Соколов, Николай Сванидзе.

Ведет передачу Михаил Соколов

Эфир программы "Лицом к событию" 2 августа в 19:05