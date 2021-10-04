Суд отказался рассматривать жалобу Навального на замену условного срока 

Кассационный суд отказал Алексею Навальному в рассмотрении жалобы на замену ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Как отмечает агентство "Интерфакс", изучение доводов жалобы заняло около трёх месяцев. Причину отказа её рассматривать представители суда журналистам не назвали.

В конце январе Алексея Навального задержали сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым химическим ядом. Спустя несколько дней Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил Навальному условное наказание на реальный срок в три с половиной года, отправив оппозиционера в колонию.

Условно политик был осуждён в декабре 2014 года. Тогда Навального и его родного брата Олега признали виновными в хищении средств у компании "Ив Роше". Обвиняемые категорически не признали вину. Они считают уголовное преследование политически мотивированным.