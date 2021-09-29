"При Путине он не выйдет". Блогеры о новом уголовном деле Навального

На Алексея Навального и его соратников завели новое уголовное дело: их подозревают в создании экстремистского сообщества. Хотя ФБК уже признали экстремистской организацией, новое дело, как пояснил юрист ФБК Иван Жданов, позволяет преследовать Навального и его единомышленников еще и задним числом - за все, что они делали последние десять лет. И тюремные сроки по нему соответствующие: если (а точнее, когда) Навального сотоварищи признают виновными, всем им грозит до десяти лет за решеткой. Впрочем, Навальный и так уже там, как и еще один подозреваемый по новому делу - оператор ФБК Павел Зеленский.

Формулировки в пресс-релизе на сайте Следственного комитета показались достойными внимания не только фигурантам нового дела.

Дмитрий Колезев

В пресс-релизе СК удивительно описано «преступление»:

«Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки».

«Создание протестного настроения у населения» — это теперь состав преступления, вот как.

И кстати, когда Навальный и остальные призывали к насильственной смене власти?

Виктор Матизен

Пишут языком 1937 года, подводя уголовную базу под нормальную политическую активность

"По мнению следствия, деятельность сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в городах, создание протестного настроения и мнения о необходимости насильственной смены власти". Это Следком о штабах Навального, который представляется нынешним следакам такой же мифологической фигурой, какой Троцкий представлялся сталинским НКВДшникам, и пишут они языком 1937 года, подводя уголовную базу под нормальную политическую активность и подтасовывая слова. Сделаем обратную замену и получим, что сотрудники Навального критиковали власть и протестовали против её политики, поддерживали других протестующих и выступали за сменяемость власти, то есть совершали законные демократические действия.

Илья Вайцман

Борьба с коррупцией и попытки участвовать в выборах в России путина официально признаны «экстремизмом». Что, в общем-то, неудивительно.

«Поплавский, вам всё ясно?»

Олег Пшеничный

Любой — просто душевно здоровый — человек, прочитавший этот документ, который сочинял поэт с лупой Бастрыкин и подчинённые ему бездельники, скажет — авторы живут внутри гигантской галлюцинации, но трагически втягивают в эту страшную галлюцинацию огромную страну. Поверить этому документу просто невозможно, не говоря уж о том, чтобы обосновать его и доказать.

От «экстремистской» и «террористической» деятельности все они бесконечно далеки

А все, кто в последние годы следил за деятельностью ФБК, а может быть, как я, даже пересекался с Навальным, его коллегами и соратниками, прекрасно видят и знают, что именно от «экстремистской» и «террористической» (а и такое слово есть в документе) деятельности все они бесконечно далеки, в отличие от Путиных, Медведевых, Патрушевых Бастрыкиных, Володиных и иже с ними, которым оказалось мало быть просто голубыми воришками — они своей политикой и своими приказами открыто убили тысячи людей в Украине, в Сирии, ещё много где, не будем тут читать политинформацию. А сколько они убили скрыто, как душевнобольные при этом бормоча — «это нам невыгодно». А скольких невинных они отправили на долгие годы за решетку. И да — в преступном сговоре изменили, исказили и испохабили конституционный строй России, совершили насильственный захват и удержание власти с тяжкими последствиями для всего народа России и окружающих стран, в то время как граждане Навальный, Волков и далее по списку единственное что стремились и стремятся сделать — остановить и помешать совершаться этим преступлениям — именно мирными и законными средствами.

Короче. Я бы хотел открыто сказать — я всячески уважаю и поддерживаю деятельность всех этих ребят, попавших в ежовско-бериевские списки врагов народа, и вместе со мной под этим подпишутся сотни и тысячи. Вы не в одиночестве. И ни один здравый честный человек преступниками вас не считает. И что в наших силах для вашей поддержки мы будем делать, каждый на своём месте.

Сегодня это важно как минимум говорить вслух и не прятаться по углам.

Константин Сонин

Заголовок "упущенная возможность" можно смело превращать в хэштег. Уголовное дело против лидеров политической оппозиции - это совершенно неправильно. Преследовать мирную оппозицию - то есть тех, кто борется за власть мирными средствами - это отсталость, какая-то предельная архаика в госуправлении. Разоблачение коррупции, критика, какая бы она ни была, тех, кто в данный конкретный момент находится у власти - это важнейший механизм современного госуправления. Преследовать тех, кто мирными и законными способами - пусть жестко, пусть непримиримо - борется за власть, это просто подрывать конкурентоспособность и безопасность собственной страны.

Первая фабрика туалетной бумаги появилась в России в 1968 году, на три десятилетия позже, чем в других странах. Было бы абсурдно и глупо утверждать, что это как-то заложено в российских ценностях или традициях - использовать газеты или тряпки вместо туалетной бумаги и что нужно этих традиций держаться. Пейджеры в России появились на двадцать лет позже чем в США, но это не значит, что проводные телефоны - это какая-то традиция или норма. В каких-то других областях в какие-то моменты наша страна, наоборот, опережала весь мир (искусственный спутник Земли, массовые вакцинации, участие женщин в труде). Даже сейчас, когда чаще всего задача состоит в сокращении отставании - есть области в которых российский уровень - совершенно передовой. Например, детские площадки в Москве, на мой взгляд, в целом, лучшие в мире. И Госуслуги и МФЦ, особенно для москвичей - это очень передовой уровень. Как раз в той области, про которую идёт речь - в госуправлении.

Преследовать мирную оппозицию силовыми методами - это как заменять современные машины телегами

И вот, рядом с передовым уровнем или, в чем-то, небольшим или средним отставанием, появляется просто какая-то немыслимая архаика. Важность политической оппозиции - тех, кто всерьёз претендует, мирными средствами, на высшую власть в стране - была признана в Англии двести с лишним лет назад. Двести лет назад! В Америке оппозиция не просто существует, а выигрывает выборы, уже двести лет. Двести лет - это не тридцать лет туалетной бумаги или двадцать лет пейджера, это огромное, серьёзное отставание. В этой ситуации супер-Госуслуги превращаются просто в новые покрышки, поставленную на телегу, запряженную лошадью.

Алексей Навальный, Соболь Любовь, Дмитрий Гудков, Ilya Yashin и другие оппозиционные политики делали в точности то, что должна - по смыслу, по конституции, по всему - делать оппозиция. Убеждать граждан в том, что они были был лучше на постах президента, премьера, мэра Москвы, спикера парламента. Главный способ убеждения - и так это и делается в странах с эффективным госуправлением - это отыскивать находить всё плохое, коррупцию, неэффективность, профнепригодность у тех, кто сейчас занимает посты. Это и есть работа оппозиции, это и есть её основная государственная функция. Двести пятьдесят лет назад британский премьер тоже пытался представить оппозицию врагами государства. Но это было двести пятьдесят лет назад. За прошедшие столетия десятки стран освоили механизмы борьбы с коррупцией и смены власти. Преследовать мирную оппозицию силовыми методами - это в точности заменять современные машины телегами, современное оружие - фузеями и мушкетами, портал Госуслуги - ящиком для челобитных на крыльце Дворцового приказа.

Многие уверены, что Навальный будет оставаться в тюрьме до тех пор, пока Путин остается у власти.

Аббас Галлямов

В феврале Навальному дали 2 года и 8 месяцев. Это значит, что из колонии он выйдет в конце 2023-го. Как раз к началу президентской кампании.

Понятно, что оказавшийся на свободе оппозиционер легко украдёт повестку у Путина. Про последнего ведь всем всё ясно - разговоры о стабильности и консервативных ценностях; наезды на Америку и обещания очередного прорыва... Это всё уже много раз было и никого этим ты больше не заинтересуешь. Все будут следить за Навальным: интересно же, чего он там учудить попытается? Так что вчерашний политзэк имеет все шансы оказаться главным героем кампании.

Навальный должен наблюдать за президентскими выборами из тюрьмы

Оттеснить его на периферию повестки Кремль сможет только если кто-то из официальных конкурентов Путина окажется неожиданно интересным - чем-то вроде Грудинина образца 2018-го года. Но ведь если этот конкурент окажется интересным, так он и выиграть может. Поэтому такой вариант точно не годится. Соперники должны быть отборными мухоморами - чтобы на их фоне даже сильно потускневший действующий президент всё равно блистал. В этом смысле, кстати, одна из причин возрастающего недоверия Кремля по отношению к коммунистам и кроется. Если они в 2018-м и в 2021-м несогласованных кандидатов выдвинули, так они и в 2024-м могут это сделать. И не обязательно Грудинина, у них ведь там не одно «народное предприятие» есть, они ещё кого-нибудь найдут.

Впрочем, я отвлёкся, сейчас пост не о коммунистах, а о том что Навальный за президентскими выборами из тюрьмы наблюдать должен. Для этого новое дело и понадобилось.

Следственный комитет здесь - последняя линия обороны

Заодно, думаю, кремлёвцы и проблему Соболь тоже решить хотят. Какой-нибудь новый - более серьезный - приговор ей обеспечить. А то ведь она пока в рамках «квартирного дела» год исправительных работ условно получила, а в рамках дела «санитарного» - полтора года ограничения свободы. Курам на смех! Нет, надо сделать так, чтобы она не вздумала в Россию возвращаться. И тем более, чтобы в 2024 году у неё возможности выдвинуться не было. Потому что если она правильно свою кампанию организует, то у неё будут все шансы её выиграть.

Скажете, что она молода и излишне горяча? Так эта проблема одним-двумя демонстративно сдержанными интервью решается. Предъявит она, например, свое будущее правительство - а там не радикалы какие-нибудь, а сплошь солидные респектабельные люди - академики всякие или Греф, например. И всё - она все кремлевские шаблоны порвёт. Так и скажет: вот, мол, вам «идеальный сплав молодости и опыта».

Короче, нельзя рисковать и Следственный комитет здесь - последняя линия обороны.

Комментаторы отмечают, что власть больше не пытается выставить главного оппозиционера страны экономическим преступником.

Илья Константинов

Ну вот, теперь все встало на свои места — «создание и руководство экстремистским сообществом».

А то просто смешно было — главного оппозиционера России (по всем версиям) пытались представить каким-то мелким жуликом.

А он, оказывается (по версии Следственного комитета), посягал на основы конституционного строя и государственную целостность Российской Федерации. Да еще и организовывал «несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремистской и террористической деятельности».

Вот вам и «мелкий жулик» — новый Савинков, или Мандела. И это не досужие журналисты придумали — почитайте вывешенный на сайте СК текст — волосы дыбом встанут.

Особое внимание я бы обратил на проскользнувшее упоминание о призывах к «террористической деятельности.

Маски сброшены — отныне подсудна любая внесистемная политика

Полагаю, что это именно то направление, в котором будут работать следователи в поисках новых обвинений против Навального. Мы же догадывались, что Алексей будет сидеть долго — до тех пор, пока его конфликт с могущественными врагами не будет разрешен окончательно и бесповоротно (могущественные друзья, похоже, как-то слились). Значит, обвинения против него будут все время ужесточаться, вплоть до того момента, пока они не потянут на пожизненный срок. А что может быть весомее обвинений в подготовке террористических актов?

Мне очень хочется ошибиться в своих прогнозах. Возможно, это лишь «пугалка», а может, это сделано для того, чтобы «торговля с Западом» стала еще весомее, но факт остается фактом. И факт этот неприятен не только для Алексея, но и для всех нас.

Ситуация окончательно прояснилась: Следственный комитет открытым текстом признает политическую мотивацию уголовного преследования Навального и его команды.

Следующим этапом может стать преследование инакомыслия

Отныне ни у кого не может быть сомнений, что Алексей — политический заключенный номер один.

И как бы кто к нему ни относился, и от этого факта никуда не уйти.

Как и от понимания того, что Россия медленно, но верно скользит по пути легализации политических преследований на государственном уровне. Пока он еще носит выборочный характер, но его вдохновители и исполнители уже не считают нужным маскировать преследование политических противников навешиванием на них ярлыков обычных уголовников. Маски сброшены — отныне подсудна любая внесистемная политика.

И карать за нее будут жесточайшим образом.

Зачем им это? Не понимаю. Может, по-другому не могут. Не умеют.

Следующим этапом углубления репрессивности может стать преследование инакомыслия как такового.

Собственно, такие примеры уже есть, но пока они носят единичный характер.

Но это пока.

Так что, не только Навальному, но многим, видимо, следует готовиться к худшему.

И потому всем нам, а не только Алексею Навальному, я желаю терпения и мужества.

Чтобы сначала выжить, а потом медленно и аккуратно начать врачевать наше глубоко травмированное общество. Травмированное не сегодня, не вчера, но сути дела это не меняет.

Не стоит, впрочем, забывать, что новое дело коснется не только Алексея Навального.

Мария Филимор-Слоним

Готовится большой политический процесс

Дмитрий Колезев

В это большое дело заодно записали и оператора команды Навального Павла Зеленского, которого уже приговорили к двум годам лишения свободы за твиты. Тут же проходят Волков, Соболь, Албуров, Шаведдинов и другие — видимо, чтобы не возникали мысли о возвращении.

Антон Орех

Важно, что под уголовку попадает не только Навальный, не только Жданов и Волков, но и весь актив!

Противники Навального этому, конечно, рады.

Илья Ремесло

Сейчас Волков и его миньоны будут кричать "смотрите, как власть нас боится! заводите сколько хотите дел, нам все равно".

Однако, они не расскажут своим сторонникам про неочевидный секрет нового дела.

А он заключается в том, что теперь рядовым навальнистам будут грозить большие сроки за участие в деятельности экстремистского сообщества. Эта деятельность, вопреки запрету суда, продолжается и сейчас, большое количество жертвователей засветилась с донатами в адрес американского юрлица ФБК.

Следующий этап - это привлечение к уголовной ответственности этих рядовых активистов, которые (в отличие от Волкова, Певчих и прочих отважных борцов за свободу) находятся в России. Конечно, Волкову плевать на этих людей, ему даже выгодно создать побольше сакральных жертв.

Что же касается самого Навального, то он единственный из руководства ФБК будет получать все новые и новые сроки. Помимо экстремизма, впереди еще дело о пожертвованиях (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое касается его лично.

Склоняюсь к мысли, что Навальный получит более 10-15 лет "строгача" и может закончить свои годы в тюрьме.

"Мы здесь власть", как-то так.

Не обошлось и без злорадного комментария главы RT.

Маргарита Симоньян

СК возбудил дело о создании экстремистского сообщества против Навального и ко.

Вот теперь действительно оттепель.

Весьма вероятно, что по итогам этого дела у российских властей появится формальный повод для того, чтобы потребовать у Youtube блокировки каналов Навального, отмечает Александр Плющев:

Новое дело против Навального и его соратников направлено на закрытие их главных информационных ресурсов, прежде всего, ютуб-каналов. Да, ютуб готов сотрудничать, но, как я представляю, говорит примерно так: мы готовы заблокировать их каналы, но дайте нам релевантное решение суда. Просто так или там по какому-то маловнятному санитарному делу - это вот извините. Да, структуры признаны экстремистскими, но сами-то люди за это не осуждены, как мы их каналы блокируем? Вот будет оформленный приговор, тогда и сделаем, а так - сами понимаете.

И это вынуждает СК открыть первое формально политическое дело против Навального, потому что до этого он был блогером, укравшим лес и нарушавшим режим. А теперь - главный революционер, получается.

О вероятности такого развития событий говорит в том числе и то, что Youtube-канал Навального отдельно упомянут в пресс-релизе Следственного комитета как созданный "в целях пропаганды преступной деятельности".

Надо полагать, что и у Twitter после этого можно будет потребовать, чтобы он не рекомендовал Дмитрию Медведеву подписываться на оппозиционные аккаунты.