Был бы Навальный, а статья найдется!

Путин опять взялся за Навального. Следственный Комитет России возбудил уголовное дело против основателя ФБК* (запрещена в России) и нескольких его соратников о создании и руководстве экстремистским сообществом. Зачем на узника Владимирской колонии и его единомышленников завели новое дело и почему в Кремле боятся транзита власти в 2024 году?

Фракция КПРФ в Московской городской Думе потребовала от начальника столичной полиции Олега Баранова прекратить преследование столичных коммунистов, заявила о непризнании дистанционного электронного голосования и результатов выборов в Москве. В знак протеста, депутаты покинули заседание городского парламента. Хватит ли пороха у левых довести жалобы до суда и превратиться в настоящую оппозицию Кремлю при "системном лидере" КПРФ Геннадии Зюганове.

В эфире политолог Федор Крашенинников и депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Репортажи Анны Хламовой и Ивана Воронина.

Ведет программу "Лицом к событию" Мумин Шакиров.

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