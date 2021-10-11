"Стабилизация – не в интересах Кремля". Что грозит Чехии после выборов

Президент Чехии Милош Земан остается в реанимации, хотя его состояние стабилизировано. Еще до того, как произошло обострение его хронического заболевания, Земан успел заявить о намерении принять нестандартное решение и поручить сформировать новое правительство не лидеру победившей коалиции оппозиционных партий, а действующему премьер-министру Андрею Бабишу.

Земану стало плохо во время встречи с Бабишем на следующий день после объявления результатов голосования, согласно которым оппозиция получила большинство в парламенте. Президент Чехии продолжает настаивать на том, чтобы коалицию формировала партия премьера – вопреки тому, что шансов создать ее у Андрея Бабиша нет: ему не хватает голосов, даже если он согласится вступить в коалицию с крайне правой партией "Свобода и прямая демократия".

После выборов, состоявшихся в минувшие выходные, победителем оказался союз "Вместе" трех либеральных партий: гражданских демократов, христианских демократов и ТОП-09. Он получил 27,79% голосов. Партия действующего премьер-министра Андрея Бабиша ANO – вторая, она набрала 27,02%. В парламент попадают еще две политические силы: союз двух центристских проевропейских партий, пиратской и STAN (мэры и независимые), а также крайне правая партия "Свобода и прямая демократия".

Несмотря на проценты голосов, депутатов в новом парламенте будет больше у ANO: 72 против 71 депутата союза "Вместе". Несмотря на это, шансов договориться о новом

Впервые в истории независимой Чехии в парламент не попали коммунисты. Проигравшей на этих выборах является и старейшая партия страны – социал-демократическая, тоже не попавшая в парламент. В этой связи многие чешские политологи говорят об отсутствии левоцентристских и крайне левых сил в парламенте. Таким образом, неучтенными оказались голоса более чем миллиона избирателей, выбиравших те партии, которые в парламент не попали. Это рекордный показатель за всю историю выборов в Чехии.

Коммунисты при этом ранее не находились в оппозиции: в последнем парламенте они помогали своими голосами принимать решения по тем законам, которые предлагала партия премьер-министра Чехии. Чешская коммунистическая партия занимала и занимает крайне пророссийскую позицию: она не осудила действия Москвы в отношении Украины и даже открыто выступала за отмену санкций, последовавших после аннексии Россией Крыма. Но в этот парламент коммунисты не попали, и Андрей Бабиш фактически лишился союзников. Как партийный блок "Вместе", так и союз Пиратской партии и STAN еще до голосования объявили о своем отказе от сотрудничества в парламенте с партией Бабиша. Связано это было как с политикой, которую он проводил в последние годы (например, увеличивая государственный долг, причем не только за счет расходов на борьбу с эпидемией коронавируса, но и повышая социальные выплаты), так и с его коррупционными аферами, связанными с махинациями при получении инвестиций из фондов Европейского союза, предназначенных на развитие чешской экономики.

Несмотря на проценты голосов, депутатов в новом парламенте у ANO будет больше, чем у победителя выборов: 72 против 71 депутата союза "Вместе". Несмотря на это, шансы договориться о новом правительстве, конечно, больше у победившей по процентам партии.

В этой ситуации Милош Земан, по сути, идет против течения. Он выбрал стратегию затягивания формирования коалиции после парламентских выборов в Чехии. Очевидно, что и после выздоровления и выписки из больницы он продолжит настаивать на том, что этим должен заниматься Андрей Бабиш. Согласно чешским законам, именно президент страны принимает решение о том, кому доверить эту задачу после парламентских выборов. С этим несогласны как избиратели, так и активисты: движение "Миллион мгновений за демократию" уже объявило о том, что готово созвать массовый протест, если президент не изменит свою политику.

Политологи говорят и о том, что медлительность при формировании коалиции Чехия сейчас позволить себе не может: необходимо утвердить бюджет на следующий год и принять кардинальные шаги, направленные на борьбу с инфляцией, которая является следствием эпидемии коронавируса.

Эксперт аналитического центра "Европейские ценности для политики безопасности" Давид Стулик напоминает о том, что Милош Земан известен как своими пророссийскими высказываниями, так и доброжелательным отношением к Кремлю: он был одним из немногих глав государств, кто после аннексии Крыма, в 2015 году, прибыл в Москву. Хотя он и не участвовал в параде в честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны, но тем не менее в эти дни находился в России.

– Мы уже привыкли к тому, что президент Земан ведет себя, мягко говоря, не очень стандартно. Он не следует духу и букве Конституции. На этих выборах мы получили однозначное большинство двух оппозиционных блоков. Поэтому никто другой правительство сформировать не может – это факт. И отрицать этот очевидный факт немного странно. Фактом является и то, что в чешском обществе считают, что Земан отстаивает не интересы Чехии, а интересы Российской Федерации. Поэтому мы, видимо, и в будущем будем свидетелями странных шагов президента Земана, которые будут осложнять ситуацию после выборов, будут вносить смятение. В интересах Земана как президента страны должно быть максимально быстро сформировать правительство. Все предпосылки для этого есть. Поэтому вывод однозначный: он не действует в интересах Чешской республики, чешских граждан.

– Что свидетельствует о том, что Земан руководствуется не только интересами чешских граждан?

– Что бросается в глаза – это люди, которые находятся в окружении президента Земана. Во-первых, его главный советник, Мартин Неедлы, имеет связи в Кремле. Он долгое время работал в России в энергетическом секторе. А когда вернулся в Чехию, то возглавлял представительство компании "Лукойл" в Чешской Республике. Это человек, который не прошел проверку на безопасность, то есть не получил согласие на доступ к государственным секретным документам. Второй такой человек – глава Администрации президента Вратислав Мынарж, который тоже не имеет проверки, потому что у него тоже есть подозрения на связи с российским бизнесом и с разными структурами в РФ. Ну, и следующий неоспоримый факт – конкретные действия Милоша Земана, его высказывания. Например, касательно санкций, введенных после аннексии Крыма Россией и начала агрессии на востоке Украины (Земан неоднократно высказывался за отмену санкций против России, говоря, что они неэффективные и противоречат прогрессу, в том числе и в эфире российских государственных телеканалов. – Прим. РС). В том же ключе звучали и его высказывания, касающиеся украинского конфликта и Крыма (Земан назвал происходящее "гражданской войной". – Прим. РС), вопросов, связанных с историей Украины, историей Второй мировой войны, например. Далее высказывания президента насчет взрывов на оружейных складах в Врбетице, про которые мы узнали этой весной (президент Чехии распространял информацию о том, что якобы существует несколько версий произошедшего, хотя в самой Чехии основной считалась причастность российских спецслужб к взрывам. – Прим. РС). Также мы наблюдали давление, связанное с допущением государственной российской компании "Росатом" к самому крупному тендеру на расширение атомной электростанции в Дукованах. Все это говорит о том, что Земан действует в интересах России.

– С вашей точки зрения, при помощи советников, которые уличены в связях с Россией, может ли осуществляться давление, которое бы привело к тому, что президент принимал бы невыгодные Чехии решения в связи с формированием правительства? Каким образом это может происходить?

– Теоретически, действительно, в интересах Кремля сейчас нет стремления к стабилизации политической ситуации в Чехии. Не в интересах Кремля появление в Чехии сил проевропейского правительства Чехии, которое будет иметь однозначную позицию, например, по расширению атомной электростанции. А ведь коалиция двух оппозиционных блоков, победивших на выборах, четко выступает против допуска "Росатома" к тендеру. Что касается внешней политики, то можно судить, что будущее правительство победивших партий будет сильно прозападным, будет выступать против агрессивных шагов и решений РФ не только на востоке Европы, но и в других точках мира. Конечно, в Кремле не хотят, чтобы такое правительство сформировалось, и могут посредством советников в окружении президента предлагать кандидатуры других политиков, у которых не будет шансов сформировать правительство. Так и происходит в реальности. Мы видим, что Земан решил доверить миссию по формированию правительства Бабишу, у которого нет шансов создать большинство. Это будет потеря времени, будет политический вакуум, не будет полноценного правительства, которое пользуется поддержкой парламента. И вот эти факты, конечно, тоже имеют влияние не только на политическую жизнь, но и на экономическую. Это все факторы, которые вносят нестабильность, неоднозначность. И это в интересах России.

– Во время предыдущих выборов Россия посредством дружественных или даже подконтрольных ей в Чехии СМИ и в соцсетях играла активную роль во время предвыборных кампаний. Были ли подобные случаи вмешательства накануне нынешнего голосования?

– Честно говоря, на этих выборах такое влияние не было заметно. Даже поддержка тех политиков, которые близки к Кремлю, – коммунистов и крайне правых из партии "Свобода и прямая демократия" – ни к чему не привела, они показали очень плохие результаты. Очевидно, что даже если и была какая-то поддержка, то она им не помогла. Коммунисты вылетели из парламента, СПД набрала менее 10 процентов, этот результат хуже, чем на прошлых выборах. Конечно, мы видели, как дезинформационные сайты распространяли фейки, в основном про Пиратскую партию, но речь идет о чешских альтернативных сайтах, которые иногда раскручивают кремлевские нарративы. Насколько это было координированно или исходило непосредственно от России – тяжело сказать. В общем, я бы сказал, что на этих выборах прямое вмешательство России было намного меньше, если вообще было, чем на предыдущих выборах.

– С чем вы связываете такое снижение активности?

– Это связано с ситуацией в российско-чешских отношениях, которые сейчас находятся на очень низком уровне. Отношение чешского общества к России однозначно: большинство чехов воспринимают РФ как угрозу для национальной безопасности. И поэтому если бы даже было сильное вмешательство России, оно бы имело обратный эффект, оно бы даже помешало тем, кому Россия хотела бы помочь. Поэтому тут, благодаря такому состоянию общественного мнения, влияние России нейтрализовано, и оно не так эффективно, как было раньше. Это, конечно, связано с новостями, после публикации информации про взрывы на складах в Врбетице, – считает Давид Стулик, эксперт аналитического центра "Европейские ценности для политики безопасности".

Милош Земан имеет возможность два раза воспользоваться своим правом определить, лидер какой партии может сформировать коалицию. Если оба раза будут неудачными, кандидата должен назначить спикер парламента. Тем не менее, этот процесс не ограничен по времени – затягивать с решением, а также доверять заведомо неуспешному политику право формировать парламентское большинство можно и несколько месяцев.