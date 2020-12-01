Тайные переговоры. Зачем советник президента Чехии ездил в Москву?

Внештатный советник президента Чехии Мартин Неедлы на днях посетил Москву и встретился с советником президента России Юрием Ушаковым. Встречи на уровне премьер-министров между Чехией и Россией не происходили уже более 10 лет, но и этот визит, куда ниже рангом, вызвал в Чехии волну возмущения – он был совершен в обстановке секретности и может, как считают чешские журналисты и эксперты, нанести ущерб национальной безопасности страны по целому ряду причин.
Накануне визита в прессе появилась информация о том, что Москва снова активизировала свой интерес к строительству нескольких новых энергоблоков на чешских АЭС. Этот проект является одним из крупнейших в Европе, планируется, что его финансирование по объемам будет равняться 20 процентам чешского ВВП, и эта тема много лет является предметов споров, так как достройка АЭС "Дукованы" и других электростанций могла бы увеличить влияние России в Чехии. Сам Неедлы утверждает, что речь об электростанции во время встречи не шла, однако глава Государственного ведомства по ядерной безопасности Чехии Дана Драбова в интервью изданию Deník N заявила, что необычные обстоятельства поездки и то, что Чехия не является президентской республикой, могут свидетельствовать об обратном. Драбова отметила, что, поскольку ядерная энергетика относится к вопросам безопасности государства, при выборе поставщика на достройку АЭС обращают внимание не только на выгодность проекта, но и на то, из какой страны будет компания, которая строит АЭС.
О поездке никто не знал
Встреча Ушакова и Неедлы могла бы остаться незамеченной, если бы не узнавшие о ней журналисты. Все свидетельствовало о том, что Милош Земан стремился максимально ограничить распространение информации о предмете переговоров. Мартин Неедлы не является официальным советником президента, его поездку не сопровождали чешские дипломаты и не готовили сотрудники посольства в Москве. Неедлы летел в Москву самолетом, имеющимся в распоряжении канцелярии чешского президента, вероятнее всего, использовал дипломатический паспорт, однако запись переговоров с Ушаковым, что обычно происходит в случае официальных визитов, не делалась.
Сам Неедлы рассказал, что причина его поездки – переговоры о будущих отношениях и взаимных визитах президентов. Владимир Путин и Милош Земан должны были встретиться в Москве 9 мая на торжествах по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, однако этого не произошло из-за пандемии коронавируса. В то же время перед поездкой Неедлы отказался сказать журналистам, с кем планирует встретиться в Москве. Об этом стало известно позже – после того, как переговоры состоялись. У президента Чехии при этом есть официальный представитель при переговорах с Россией, кандидатура которого была одобрена правительством, – дипломат Рудолф Йиндрак. Но Земан отправил в Кремль не его.
Отношения России и Чехии в последнее время были крайне напряженными. Москва резко отреагировала на решение перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу с площади в одном из районов Праги в музей. Вслед за этим чешская контрразведка взяла под охрану как старосту района, в котором располагался памятник, – Ондржея Коларжа, так и еще двух местных политиков, критиковавших Россию. Основная причина охраны – соображения безопасности. После этого Прага выдворила двух российских дипломатов, а за этим последовало аналогичное решение Москвы. Неедлы утверждает, что причиной его поездки не является попытка улучшить отношения двух стран, а якобы касается только подготовки официального визита Милоша Земана в Россию. Вопросы заграничной политики, согласно чешским законам, относятся к компетенции правительства, а не президента, но министерство иностранных дел Чехии не было оповещено о поездке внештатного советника чешского президента.
Сам Неедлы в 2007 году был одним из основателей совместно с "Лукойлом" чешской компании Lukoil Aviation Czech, которая поставляла на местный рынок авиатопливо. Эта фирма в том числе пополняла стратегические запасы топлива в госрезерве. Компания не платила по своим обязательствам, за что суд назначил ей крупный штраф – в итоге долги, по данным чешской газеты MFDnes, вынуждена была заплатить материнская компания – "Лукойл".
Эти связи посланника Милоша Земана породили дискуссию об истинных причинах его поездки в Москву, хотя в официальном документе, составленном канцелярией президента Чехии после возращения Неедлы из поездки (он был передан в министерство иностранных дел Чехии), не говорится, что энергетика была одной из тем.
Из документа следует, что обсуждаемые вопросы не требовали никакой спешки. Речь шла о приглашении Владимира Путина в Прагу. При этом посол Чехии в России Витезслав Пивонька в интервью изданию Aktuálně.cz рассказал, что решения об официальных визитах в период пандемии коронавируса принимается на уровне вице-премьера Татьяны Голиковой.
Юрий Ушаков, со слов Неедлы, назвал Земана единственным функционирующим официальным каналом между двумя странами, помимо министерства промышленности и торговли. Именно это министерство занимается тендером на достройку двух блоков АЭС "Дукованы", в котором участвует Россия.
На кону – атомные электростанции
Речь идет о самом дорогостоящем проекте в истории Чехии, финансируемом государством. В общей сложности планируется строительство пяти блоков на разных электростанциях. Двух – на АЭС "Темелин" в Южной Чехии, одного блока – для чешской АЭС "Дукованы" и еще одного для АЭС "Богунице" в Словакии: в 2009 году частично принадлежащая государству компания "Чешские электрозаводы" (ČEZ) подписала соответствующий договор о партнерстве при расширении мощностей этой электростанции. В данный момент обсуждается только достройка электростанции "Дукованы", что же касается тендера на достройку блоков на АЭС "Темелин", то ранее он был отменен правительством. Тем не менее, не исключено, что о нем снова будет объявлено.
В случае всех этих электростанций речь идет о советской технологии. Электростанция в Словакии – детище совместного проекта Чехословакии и СССР: обе страны с конца 60-х проектировали совместные ядерные реакторы. Для АЭС "Богунице" в словацком городе Трнава был создан реактор KS-150, который работает на сыром, необогащенном уране. Емкость для него была изготовлена на заводе Škoda JS ("Шкода. Ядерные системы") в городе Пльзень. Это предприятие более 15 лет назад приобрела российская ОМЗ, принадлежащая "Газпромбанку". Год назад чешская пресса писала, что в 2019 году из-за санкций, введенных после аннексии Крыма, это предприятие было перепродано крупному южнокорейскому конгломерату Korea Heavy Industry & Development. Несмотря на то что в России поначалу не подтвердили сделку, она состоялась в конце прошлого года. Таким образом, предприятию удалось получить доступ к украинскому рынку, и сейчас ведутся переговоры о строительстве двух новых реакторов на Хмельницкой АЭС. Škoda JS получила также возможность поставлять компоненты при достройке чешских реакторов. При этом как атомная электростанция "Дукованы", так и атомная электростанция "Темелин" построены по советскому проекту водо-водяных ядерных реакторов. В "Дукованах" установлены реакторы более старого поколения, мощностью 440 мегаватт, в "Темелине" – более современные блоки, мощностью 1000 мегаватт. И новый тендер также расписан на водо-водяные реакторы, но уже нового поколения. Помимо российского "Росатома" на достройку претендуют еще несколько компаний, среди них больше всего шансов – у американской Westinghouse, французской EDF и корейской Korea Hydro & Nuclear Power. Проблема лишь в том, что одним из условий тендера является опыт эксплуатации водо-водяных реакторов либо опыт их строительства, а из всех претендентов к настоящему времени только "Росатом" имеет опыт и того, и другого.
В Праге видят в этом угрозу национальной безопасности. Более того, чешский тендер должна одобрить Европейская комиссия, которая оценивает не только финансовые показатели, но и вопросы национальной безопасности. Особенно в свете украинских событий и серии санкций, введенных Евросоюзом и поддержанных Чехией после аннексии Россией Крыма и войны в Донбассе. По этой причине решение о победителе тендера откладывается уже несколько лет. Время играет на руку и конкурентам "Росатома": они могут постараться выполнить условия тендера и в итоге выиграть его. Уход России с чешского рынка и продажа Škoda JS косвенно свидетельствуют об этом, однако многое будет зависеть от того, кто будет находиться у власти в Чехии в ближайшие годы. Премьер-министр Андрей Бабиш на днях предложил, чтобы решение о достройке атомных электростанций принималось после следующих парламентских выборов, намеченных на 2021 год.
Подозрительный запрос
По возвращении Мартина Неедлы из России президент Милош Земан потребовал у BIS – чешской службы, занимающейся вопросами государственной безопасности, большое количество разведывательной информации. В списке, опубликованном Чешским радио, говорится об именах российских агентов, какие операции они осуществляют на территории Чехии, а также об информации об отмывании российских денег в Чехии, ставшей известной из так называемых файлов FinCEN (документы агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, опубликованные в сентябре этого года Международным консорциумом журналистских расследований BuzzFeed News). По словам вице-премьера Карела Гавличека, президент Чехии имеет право попросить предоставить даже секретные данные, однако в случае, если речь идет о безопасности государства, совсем необязательно, что они будут переданы ему. Чешская оппозиция была возмущена самим фактом такого требования Земана после поездки его внештатного советника, до сих пор отчасти покрытой тайной.
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