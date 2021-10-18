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Для сторонника "Артподготовки" из Саратова запросили 10,5 лет колонии 

Сергей Рыжов 

В Саратове прокуратура запросила 10 с половиной лет колонии стороннику движения "Артподготовка" Сергею Рыжову.

Активиста обвиняют в подготовке теракта и незаконном приобретении и хранении взрывчатки. По версии следствия, с помощью коктейлей Молотова и тротиловой шашки он планировал захватить центральную площадь Саратова и несколького административных зданий.

Сам Рыжов все обвинения отрицает, утверждая, что взрывчатку ему подбросили при задержании.

Движение "Артподготовка" организовал саратовский политик Вячеслав Мальцев. На 5 октября 2017 года он назначил так называемую "революцию", призвав россиян выйти в этот день на площади своих городов. После этого сторонников Мальцева стали арестовывать по всей России даже за одиночные пикеты. Были заведены десятки уголовных дел, многие обвиняемые получили длительные сроки заключения по обвинению в подготовке терактов и планах по свержению власти.

Верховный суд России признал движение "Артподготовка" экстремистской организацией. Самого Мальцева заочно арестовали по обвинению в призывах к экстремизму, однако он успел покинуть Россию.

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