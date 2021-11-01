Лицом к событию. Зачем Кремль усиливает "вертикаль власти"?

Зачем Кремль усиливает "вертикаль власти"? Политический процесс после "выборов" обсуждаем с Юлией Галяминой. Ведет передачу Михаил Соколов.
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