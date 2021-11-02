Зачем Кремль усиливает "вертикаль власти"?

Рабочая группа Земского съезда, объединяющего муниципальных депутатов разных регионов России, подготовила поправки к законопроекту "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", который внесли в Госдуму депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Законопроект путинских юристов - единороссов продолжает линию на уничтожение федерализма и самоуправления в России.

Он предполагает приравнять депутатов региональных парламентов к госслужащим, отменить ограничения 2-х сроков правления для губернаторов, требует унифицировать названия глав регионов и сроки избрания парламентов, ограничивает право депутатов на встречи с избирателями. Полномочия, которые прежде были исключительно на уровне местного самоуправления, хочет забрать на региональный уровень. Критически оценили законопроект парламенты Татарстана, Якутии-Саха, Ненецкого округа.

Политический процесс в России после "выборов" обсуждаем с политиком членом Земского съезда Юлия Галямина.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 2 ноября в 19:05