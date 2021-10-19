Осужденную за шпионаж Карину Цуркан отправили в колонию на Алтае

Осужденную на 15 лет по обвинению в шпионаже Карину Цуркан этапировали в колонию Алтайского края. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на её адвоката Анну Ставицкую.

Адвокат отметила, что по нормам уголовно-исполнительного кодекса Цуркан должна отбывать наказание на территории того субъекта России, в котором проживала или была осуждена, то есть в московском регионе. Поэтому Ставицкая считает её отправку на Алтай незаконной, и будет добиваться возвращения Цуркан с этапа.

Защита направила заявление директору ФСИН Александру Калашникову и готовит обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

В декабре 2020 года Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Наряду с лишением свободы суд обратил в доход государства изъятые у неё 656 млн рублей.

Правозащитная организация "Мемориал" (внесена властями РФ в реестр "иностранных агентов") признала Цуркан политзаключённой, заявив о недоказанности обвинений. Апелляционный суд в июне 2021 года оставил приговор без изменений. Цуркан вину не признаёт и считает предъявленные ей обвинения "абсурдными".

14 октября Верховный суд России отклонил кассационную жалобу и оставил приговор Карине Цуркан в силе.