Верховный суд оставил в силе 15 лет лишения свободы для Карины Цуркан

Верховный суд России в четверг отклонил кассационную жалобу и оставил в силе приговор бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан, которая ранее была признана виновной в шпионаже и осуждена на 15 лет колонии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Анну Ставицкую. По её словам, она обратится в Европейский суд по правам человека.

В декабре 2020 года Мосгорсуд приговорил Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Наряду с лишением свободы суд обратил в доход государства изъятые у неё 656 млн рублей. Правозащитная организация "Мемориал" (внесена властями РФ в реестр "иностранных агентов") признала Цуркан политзаключённой, заявив о недоказанности обвинений. Апелляционный суд в июне 2021 года оставил приговор без изменений.

Цуркан вину не признаёт и считает предъявленные ей обвинения "абсурдными". Кроме того, защита полагает, что материалы о связи Цуркан с молдавской разведкой были подделаны, а само преследование Цуркан из мести мог инициировать бывший президент непризнанной Приднестровской республики Евгений Шевчук.

В преддверии рассмотрения кассационной жалобы более тридцати известных в России женщин – актрисы, журналистки, писатели и правозащитники обратились к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с письмом в поддержку Карины Цуркан. Авторы напомнили о решениях Верховного суда по делам о госизмене и шпионаже, когда высшая судебная инстанция смягчала наказание. Они подчеркнули, что ни в коей мере не хотят вмешиваться в ход судебных процессов, но женская солидарность обязывает их вступаться за женщин, которые оказываются в тяжелых обстоятельствах. "Пятнадцать лет лишения свободы женщине за ненасильственное преступление! Обычно такие сроки дают за жесточайшие убийства", – говорится в обращении, которое подписали писатели Людмила Улицкая, Майя Кучерская и Нина Каттерли, актрисы Лия Ахеджакова, Ксения Рапопорт, Елена Коренева, Юлия Ауг, медиаменеджер Наталья Синдеева, издатели Ирина Прохорова, Варвара Горностаева и другие.