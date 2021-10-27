Число мигрантов из России на южной границе США удесятерилось

4103 незаконных мигранта из России вступили в контакт с американскими пограничниками на южной границе Соединенных Штатов в этом году, что почти в десять превышает число таких контактов в прошлом году. В прошлом году было отмечено 467 таких случаев. Об этом сообщает телекомпания Foxnews со ссылкой на федеральную таможенно-пограничную службу США (CBP).

Россияне составляют ничтожный процент общего числа мигрантов, пытающихся пересечь мексикано-американскую границу. По данным CBP, в нынешнем году на границе было отмечено 1 миллион 700 тысяч мигрантов. Половина из них - граждане Мексики и трех центрально-американских стран: Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Четверть из них была остановлена при попытке повторного незаконного перехода границы. Среди граждан десятков стран, остановленных на границе, - 676 украинцев, граждане Индии, Китая, Турции.

Поток мигрантов сильно возрос в прошлом году после прихода в Белый дом администрации Джо Байдена. По словам представителей администрации, главная причина заключается в росте преступности имасштабной коррупции в странах, являющихся источником массовой миграция, критики Белого дома говорят, что причина состоит в отмене некоторых ограничений, введенных администрацией Дональда Трампа, например, возвращения мигрантов в Мексику на время рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища в США.

Согласно опросам, кризисная ситуация на южной границе превращается в политическую проблему для президента Байдена.