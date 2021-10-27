Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Власти запретят ездить по Красной площади на велосипедах и самокатах 

Федеральная службы охраны подготовила приказ о запрете ездить по Красной площади и Александровскому саду на самокатах, велосипедах, роликовых коньках и, как сказано в документе, "других подобных средствах передвижения". Основной мотив запрета - "повышение уровня безопасности граждан".

За последний год власти несколько раз ужесточали правила пользования электросамокатами в связи с участившимися случаями наездов на пешеходов.

Летом в Москве в результате столкновения с самокатом погиб известный учёный, доктор биологических наук Иван Пигарев, а в Санкт-Петербурге местный житель, катаясь на моноколесе, сбил четырёхлетнего ребёнка, нанеся тому множественные тяжёлые травмы.

Городские власти постановили снизить скорость для арендованных электросамокатов до 15 км/ч: в Петербурге это правило ввели для всего города, в Москве - для центра и крупнейших парков отдыха. При этом речи о полном запрете на катание в определённых местах до сих пор не шло.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG