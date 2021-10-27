Власти запретят ездить по Красной площади на велосипедах и самокатах 

Федеральная службы охраны подготовила приказ о запрете ездить по Красной площади и Александровскому саду на самокатах, велосипедах, роликовых коньках и, как сказано в документе, "других подобных средствах передвижения". Основной мотив запрета - "повышение уровня безопасности граждан".

За последний год власти несколько раз ужесточали правила пользования электросамокатами в связи с участившимися случаями наездов на пешеходов.

Летом в Москве в результате столкновения с самокатом погиб известный учёный, доктор биологических наук Иван Пигарев, а в Санкт-Петербурге местный житель, катаясь на моноколесе, сбил четырёхлетнего ребёнка, нанеся тому множественные тяжёлые травмы.

Городские власти постановили снизить скорость для арендованных электросамокатов до 15 км/ч: в Петербурге это правило ввели для всего города, в Москве - для центра и крупнейших парков отдыха. При этом речи о полном запрете на катание в определённых местах до сих пор не шло.