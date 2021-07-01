На петербуржца, сбившего на моноколесе ребёнка, завели дело

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который сбил на моноколесе четырёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой пресс-службу ведомства.

Против 29-летнего жителя Петербурга заведено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По версии следствия, 30 июня подозреваемый случайно сбил ребенка на улице, управляя моноколесом.

В Петербурге участились случаи, когда местные жители на электросамокатах сбивают и травмируют прохожих. В начале июня из-за этого пострадали минимум трое детей, а Следственный комитет провел несколько обысков в компаниях по аренде самокатов. Возбуждены уголовные дела. Следователи рекомендовали при езде соблюдать скоростной режим, а также предупредил об ответственности.

Электросамокаты, которые сдают в аренду, пропадали с улиц из-за уголовных дел, но позже их вернули на стоянки.

За последний год возникло несколько инициатив по регулированию движения электросамокатов и подобных им средств передвижения. Например, в ноябре 2020 года с предложением ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров в России до 20 км/ч, а также ввести штрафы за нарушения ПДД выступили Минтранс и МВД. В мае этого года мэрия Москвы решила обязать сервисы проката принудительно снижать скорость электросамокатов до 15 км/ч в популярных общественных пространствах, таких как Парк Горького.