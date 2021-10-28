Суд отменил решение о закрытии паблика ЛГБТ-активистки Цветковой

Хабаровский краевой суд отменил решение суда города Комсомольска о закрытии паблика "Монологи вагины" ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции из-за выявленных нарушений. Об этом сообщила редакции Сибирь.Реалии мать активистки Анна Ходырева.

"Это маленькая, но победа. Нам ещё предстоит доказать, что паблик не содержит порнографию в суде первой инстанции, где ранее его признали запрещенным. Но важно, что суд края отказался признать, что в паблике Юлии есть порнография - иначе возник бы прецедент для нового уголовного дела", - сказала Ходырева.

Суд в Комсомольске-на-Амуре запретил паблик "Монологи вагины", который вела в соцсети ВКонтакте художница Юлия Цветкова, в конце июня. Судья постановила включить адрес паблика в реестр запрещенной информации.

С требованием о блокировке паблика в суд обратился прокурор Комсомольска-на-Амуре. Он счел, что публикации наносят "вред здоровью", а также "нравственному и духовному воспитанию несовершеннолетних".

Художницу и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии в интернете из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла". Следствие по делу шло более двух лет, в течение которых Цветкова находилась под подпиской о невыезде, а также в СИЗО и под домашним арестом. В марте суд начал рассматривать дело по существу.

10 июля 2020 года суд оштрафовал Цветкову на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В июне на нее был составлен второй протокол по этой же статье. Позже суд пересмотрел дело и снизил штраф до 50 тысяч рублей.

В мае Юлия Цветкова объявила голодовку, требуя, чтобы судебный процесс по её делу прошёл в открытом режиме.