«Неприятный, но полезный идиот Путина» | Грани времени с Мумином Шакировым
• Отступать мигрантам некуда, позади Путин и Лукашенко: гибридная война Минска и Москвы против Запада • Религиозные чувства фарисея может обидеть каждый: за что вменяют «оскорбление чувств верующих»? • Охота за сторонниками Навального: первый арест по делу об "экстремистском сообществе"
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