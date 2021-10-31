В Минске на всеобщее обозрение выставили автомат Лукашенко

В минском Дворце независимости в качестве экспоната выставили автомат Калашникова, с которым Александр Лукашенко 23 августа прошлого года, в день самой массовой акции протеста в истории страны, появился в эфире государственных телеканалов.

На всеобщее обозрение также выставлены картина, на которой Лукашенко и его младший сын Николай изображены с оружием на фоне Дворца независимости, форма белорусского ОМОНа и флаг страны с фотографией президента и надписью "За Батьку".

В августе прошлого года в Беларуси начались массовые уличные протесты против результатов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требовали его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в невиданных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам оппозиционных митингов. По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей получили длительные сроки заключения. После массовых репрессий уличные протесты фактически сошли на нет.

23 августа, когда на улицы Минска вышли, по разным подсчётам, от 150 до 250 тысяч горожан, государственные СМИ распространили видеокадры, на которых Лукашенко, сидя в вертолёте с автоматом в руках, подлетает к Дворцу независимости, который является его резиденцией. В этот момент десятки тысяч участников протеста выдвинулись к зданию из центра города. В то же время резиденцию полностью оцепили сотрудники милиции и спецназа. На видеокадрах было слышно, как Лукашенко, разглядывая сверху местность, произносит: "Как крысы разбежались". Позднее глава Беларуси заявил, что его появление с автоматом в разгар протестов означало, что он "готов защищать страну до конца".