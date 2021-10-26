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В Гомеле 24 человека задержаны за подписку на экстремистские телеграм-каналы

Сотрудники милиции, Минск

Правозащитный проект "Вясна" сообщил, что 25 октября в Гомеле были задержаны 24 человека за подписку на экстремистские телеграм-каналы – на сайте проекта опубликованы фамилии задержанных.

Сообщается, что на них составили протоколы по статье 19.11 КоАП – распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. Одну из задержанных, 22-летнюю студентку Янину Змитрович, суд признал виновной и арестовал на 15 суток.

В Беларуси более 100 телеграм-каналов признаны экстремистскими – авторы каналов публиковали информацию о протестах 2020 года и критиковали действия властей. В список экстремистских включен телеграм-канал Nexta Live, Nexta и его логотип, сатирический канал Luxta, а также телеграм-каналы "Беларусь головного мозга" и "МотолькоПомоги". В августе 2020 года аналогичная мера была принята против каналов закрытого властями новостного портала TUT.BY и запущенного частью его бывших сотрудников издания Zerkalo.io.

14 октября МВД Беларуси заявило, что деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков белорусских телеграм-каналов и чатов, объявленных экстремистскими, практически завершена. Также ведомство уточнило, что "работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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