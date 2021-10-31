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Спрос на меховые изделия в России упал почти на 80% 

За последние два года спрос на меховые изделия в России снизился почти на 80%, сообщает РБК со ссылкой на систему маркировки "Честный знак". Так, за десять месяцев текущего года продано чуть больше 400 тысяч шуб, в то время как за тот же период 2019 года их было продано около 700 тысяч.

В качестве причин резкого падения спроса опрошенные РБК эксперты называют пандемию коронавируса, ухудшение финансового положения россиян и относительно тёплые зимы. Кроме того, на молодых покупателей влияет международная агитация против меховых изделий. Отмечается, что торговля шубами уже запрещена в Великобритании, Германии, Бельгии, Ирландии, Норвегии, Словакии и Израиле, а в ближайшие годы аналогичный запрет планируют ввести во Франции, Нидерландах и Дании.

В свою очередь президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов в комментарии для РБК заявил, что отечественные производители меховых изделий надеются на суровую зиму, которую прогнозируют синоптики в первом квартале 2022 года. По его мнению, она поможет частично отыграть потери бизнеса.

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