Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха

В Израиле запретили продажу изделий из меха. Соответствующий документ подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гимлиэль, сообщает The Jerusalem Post. Таким образом, Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу изделий из меха в масштабах всего государства.

Запрет вступит в силу в декабре 2021 года. При этом в Израиле, по-прежнему, можно будет использовать мех в научных и образовательных целях, а также в религиозных обрядах. Наказание за нарушение запрета предусматривает штраф до 75 тысяч шекелей (1,6 миллиона рублей) или лишение свободы сроком на один год.

Зоозащитники добивались запрета на продажу меха в Израиле с 2009 года. По данным израильской зоозащитной организации Animals Now, запрет на продажу меха поддерживают 86 процентов жителей страны.

В последние годы десятки крупных производителей одежды отказываются от использования меха.

В Дании закрывают крупнейший аукционный дом меха после уничтожения норок.