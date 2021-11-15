Лицом к событию. Лиза Пескова спасет мир от Путина?

Можно ли надеяться на молодых россиян по части перемен во власти? Может быть Лиза Пескова спасет мир, которая в контрах с папой по всем политическим вопросам? В разговоре принимают участие журналист "Собеседника" Илья Давлятчин, муниципальный депутат Денис Шендерович и политический аналитик Андрей Колесников.