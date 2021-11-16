Лиза Пескова спасет мир от Путина?

Это иллюзия, что российская молодежь, она прямо-таки супероппозиционная. Нет. Социология утверждает, что Владимир Путин у молодых по-прежнему остается самым популярным политиком. Конечно не таким популярным, как у людей старшего поколения. Но тоже самым. А Навальному доверяют лишь четверть опрошенных молодых людей. А львиная доля не доверяет. Андрей Колесников, политический аналитик, про это доклад написал, совместно с социологом Денисом Волковым. Расскажет в эфире. Так можно ли все-таки надеяться на молодых россиян по части перемен во власти? Может быть, Лиза Пескова спасет мир, которая в контрах с папой по всем политическим вопросам? В разговоре также принимают участие журналист "Собеседника" Илья Давлятчин и муниципальный депутат Денис Шендерович. Ведет программу Елена Рыковцева. А у вас остались надежды на молодежь? Звоните по единому и бесплатному номеру прямого эфира 8-800-301-8433 начиная с 19.05 мск. И пишите в чат.