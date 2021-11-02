Структура "Ростеха" займётся цифровизацией тюрем за 22,5 млрд

Структура госкорпорации "Ростех" займётся первым этапом цифровизации российских мест лишения свободы, на который из бюджета будет выделено 22,5 млрд рублей. Об этом пишет во вторник газета "Коммерсантъ".

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), по данным издания, просит правительство одобрить Объединенную приборостроительную корпорацию в качестве исполнителя работ. Компания должна внедрить в российских колониях и тюрьмах четыре новые системы, одна из которых позволит распознавать лица заключенных и сотрудников, а также выявлять "нетипичное поведение", например, драки и пытки заключенных.

Утверждается, что компания уже получила первый транш на выполнение работ, а контракт планируется заключить до 15 ноября.

ФСИН планирует внедрить в 380 тюрьмах и колониях 4 цифровые платформы, наиболее дорогостоящая из которых – "Система распознавания лиц, поведенческого анализа и пост-анализа собранных данных в рамках цифрового профиля осужденного для корректировки программы ресоциализации, построенной на базе искусственного интеллекта". Она должна будет идентифицировать и распознавать лица как осужденных, так и охранников, а в случае инцидентов сообщать о них в региональный аппарат ФСИН. Источники в службе утверждают, что это помешает скрывать инциденты в колониях.

Ситуация с правами заключённых в последние недели стала предметом пристального интереса СМИ – после публикации правозащитным проектом Gulagu.net видео со сценами пыток и сексуального насилия в различных учреждениях ФСИН. Правозащитники утверждают, что в их распоряжении огромный видеоархив со свидетельствами издевательств над заключёнными.

Несколько дней назад Министерство юстиции России опубликовало законопроект, позволяющий ограничивать заключённых в правах во время эпидемий, массовых беспорядков и так называемого режима повышенной готовности. Если его примут, то даже без введения режима чрезвычайного положения заключённым могут запретить делать покупки в магазине, встречаться с родственниками и адвокатами и звонить по телефону. Кроме того, могут быть запрещены переписка, получение денежных переводов, посылок и передач. Администрация колонии также может лишить заключенным прогулок, доступа к ТВ, фильмам, радио, литературе и письменным принадлежностям, отмечает "ОВД-Инфо" (внесён в реестр "иностранных агентов").

Правозащитники раскритиковали этот проект. Как отметил юрист "ОВД-Инфо” Дмитрий Пискунов, руководство колоний сможет использовать эпидемию коронавирусной инфекции для ограничения прав заключённых: "Пока действует коронавирусный режим повышенной готовности, в любой момент любая колония сможет на 2 месяца закрыться от контакта с внешним миром. Угроза применения таких ограничений может стать сильнейшим инструментом давления как на рядовых осужденных, так и на политзэков".