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Каждый пятый участник соцопроса в России допустил использование пыток против заключённых

Похищение, пытки, экзорцизм

Каждый пятый россиянин допускает использование пыток против заключённых, свидетельствуют данные опроса Левада-центра. 11 процентов заявили, что можно пытать людей в исключительных случаях, когда это может спасти жизни невинных. Ещё 9 процентов думают, что пытать можно осуждённых за тяжкие насильственные преступления.

Опрос "Левады”" признанной российскими властями так называемым иностранным агентом, проводился вскоре после новых сообщений о пытках в российских колониях. В начале октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал записи с пытками заключённых, которые лечились в туберкулёзной больнице ФСИН и содержались в колониях в Белгородской области и на Камчатке. Только 66 процентов опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.

Процент граждан, неприемлющих пытки, за два года вырос. В 2019 году опрос "Левады" показывал, что только около 60 процентов россиянин считают пытки недопустимыми. В 2018 году таких было 57 процентов.

Тогда каждый десятый опрошенный сказал, что сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов. Однако почти 40 процентов заявили, что считают, что борьба с издевательствами может снизить раскрываемость преступлений.

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