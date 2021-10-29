Каждый пятый россиянин допускает использование пыток против заключённых, свидетельствуют данные опроса Левада-центра. 11 процентов заявили, что можно пытать людей в исключительных случаях, когда это может спасти жизни невинных. Ещё 9 процентов думают, что пытать можно осуждённых за тяжкие насильственные преступления.

Опрос "Левады”" признанной российскими властями так называемым иностранным агентом, проводился вскоре после новых сообщений о пытках в российских колониях. В начале октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал записи с пытками заключённых, которые лечились в туберкулёзной больнице ФСИН и содержались в колониях в Белгородской области и на Камчатке. Только 66 процентов опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.

Процент граждан, неприемлющих пытки, за два года вырос. В 2019 году опрос "Левады" показывал, что только около 60 процентов россиянин считают пытки недопустимыми. В 2018 году таких было 57 процентов.

Тогда каждый десятый опрошенный сказал, что сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов. Однако почти 40 процентов заявили, что считают, что борьба с издевательствами может снизить раскрываемость преступлений.