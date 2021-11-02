Основатель Gulagu.net заявил, что из фейсбука исчез его аккаунт

Глава правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в телеграм-канале о том, что в ночь на 2 ноября социальная сеть Facebook закрыла доступ к его аккаунту. "Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и все. 4 999 френдов, более 12 тыс. подписчиков, мое окно для общения с журналистами и прессой", — написал Осечкин. Он призвал компанию Facebook провести тщательное расследование из-за удаления аккаунта.

Правозащитник считает, что блокировка его аккаунта — это "очередная попытка российских спецслужб уничтожить проект Gulagu.net и лично Владимира Осечкина".

По адресу, на котором располагался аккаунт Осечкина, сейчас открывается запись о том, что аккаунт, возможно, был удалён его владельцем, или же доступ к нему был ограничен. Комментариев Facebook о том, что произошло, пока нет.

По словам Осечкина, днем 1 ноября на его странице в соцсети была опубликована первая часть фильма "Список Савельева" (программиста и бывшего заключённого, который передал правозащитникам видеозаписи пыток, изнасилований и издевательств над осуждёнными). Вечером того же дня был опубликован видеоотчет о промежуточных итогах работы о ходе независимого расследования Gulagu.net и международных журналистов.