Консервация бедности. Андрей Пивоваров – о равных возможностях

В прошлом году я побывал во многих городах нашей страны. Знаете, например, какая модальная (самая часто встречающаяся) зарплата в городе Кинешма Ивановской области? 20 тысяч рублей, а в столице Костромской области Костроме? 25 тысяч рублей. От обоих этих населённых пунктов до Москвы 300 или 400 километров, где дворники получают от 40 тысяч рублей на руки после всех выплат (правда, половина денег до них не доходит, но это другой вопрос, главное – разрыв в зарплатах). У нас единая страна; конечно, никто не говорит, что люди везде должны получать одинаково, но разница в зарплате в два раза между трудягой из среднерусской провинции и столичным дворником заставляет задуматься о взаимоотношениях между регионами.



Посмотрим на проблему финансов с другой стороны. Как вы думаете, насколько за последнее десятилетие вырос уровень жизни в Дагестане, развилась ли экономика этой республики? Я вот помню только про неожиданные сверхбогатства футбольного клуба "Анжи", закупившего мировых "звёзд" за десятки миллионов долларов. Но знаете ли вы, что последнее десятилетие Дагестан находится на первом месте по дотациям из федерального центра – 72,9 млрд рублей, больше, чем получили в 21 регионе страны, вместе взятых. Интересно, куда уходят все эти деньги?

Вместо того, чтобы использовать значительный трудовой и предпринимательский потенциал кавказцев, Москва держит Северный Кавказ на положении иждивенцев: с голоду не дают умереть, но и зарабатывать там особо не на чем. Проект "Курорты Северного Кавказа" оказался миражом, туристический поток в разы ниже ожидавшегося. Стратегия развития СКФО провалилась. Промышленность стагнирует. Региональный банковский сектор уничтожен. Производительность труда в большинстве секторов экономики низкая, а значит, на низком уровне доходы и уровень жизни. Вместо развития мы, к сожалению, видим на Северном Кавказе "консервацию бедности". "И бюджетные дотации, в их нынешней динамике, эту проблему не решают", – рассказывал в интервью "Кавказскому узлу" экономист Михаил Чернышов.



В России есть регионы-доноры, которые платят основные налоги в федеральный бюджет, и есть дотационные регионы, которые субсидируются из казны. Соотношение не меняется уже много лет: на 13 доноров приходится более 70 дотационных регионов. Как пополняется бюджет России? Тут все просто: регионы собирают налоги на своей территории и направляют их в столицу, где федеральная власть распределяет их на государственные нужды. Естественно, в разных регионах доходы разные, и чуть ли не всю страну в реальности кормит Ханты-Мансийский автономный округ, где собирают больше трёх триллионов рублей налогов (благодаря нефтегазовым компаниям, работающим в регионе), но все они уходят в федеральный бюджет. Москва – на втором месте, перечисляет около 1,5 трлн рублей, в лидерах другие нефтегазовые регионы и, конечно, Санкт-Петербург.



Когда бюджет свёрстан, регионам начисляются дотации, и вот здесь начинается самое интересное. Итак, самые значительные субсидии получает Дагестан (в 2020 году 72,8 млрд рублей прямых отчислений), за ним с большим отставанием идет Якутия (51,5 млрд рублей), дальше Камчатка, Чечня, замыкает пятерку Алтай (29,5 млрд). Для сравнения, бюджет Воронежской области, не последнего региона России, в том числе по населению, составил 144 млрд рублей, это всего в два раза больше, чем дотационные начисления Дагестану.

Такие разрывы в дотациях сохраняются уже десятилетие. И что за эти деньги сделали в том же Дагестане, или на Камчатке, или в Чечне? Боюсь, что примерно ничего. Справедливости ради сравним с рейтингом российских регионов по качеству жизни (РИА "Новости"). Последнее место – Тыва, Алтай 82-й, Якутия 71-я, Дагестан 73-й, Чечня 68-я. При этом находящаяся на 81-м месте Еврейская автономная область получает всего 1,9 млрд рублей дотаций, а 79-я Калмыкия – 3,7 млрд. Федеральные власти пытаются забрать у регионов и оставшиеся доходы. Например, у Камчатского края хотят забрать доходы от рыбной ловли. Раньше налоги распределялись в соотношении: 80% региону, 20% федеральной казне, а теперь чиновники решили, что надо зеркально изменить пропорции, как уже было с нефтегазовыми доходами Сахалина.



Но кроме прямых дотаций, есть ещё и косвенные. Ведущий российский экономист-регионовед Наталья Зубаревич рассказывала на своей лекции в прошлом году, что "помимо нормальной дотации на выравнивание, есть ещё и ведомственные субсидии, на которые имеет право каждое министерство". "Действуют собственные ведомственные нормативы. Лично я про них ничего не знаю, решения принимаются внутри ведомств. Чечне – 15 миллиардов... А почему? А мы так решили. А почему столько субсидий у Карачаево-Черкесии? А так договорились", – недоумевает Зубаревич. Сравните это с результатами выборов. Где "Единая Россия" получает больше всего голосов? Где за Владимира Путина голосуют даже младенцы? Вспомнили? Вот и ответы на вопросы о том, почему деньги уходят именно туда, а не к другим территориям.



В разговоре о косвенных субсидиях неминуемо вспоминается похорошевшая при Сергее Собянине Москва. Несмотря на все заверения столичного мэра в обратном, Москва тоже получает субсидии, что несложно выяснить, изучив городской бюджет. В 2020 году косвенные поступления в столичный бюджет из федерального составили более 82 млрд рублей. Да, многие скажут, что это капля в море почти 2,5-триллионного московского бюджета, и будут правы. Но эти 82 миллиарда были бы жизненно необходимы Архангельской, Мурманской, Смоленской областям, для которых это огромные деньги. Единственным регионом, помимо Москвы, который умудряется не отдавать большие деньги в казну и при этом получать приличные субсидии, остается Татарстан.

Это полузакрытая система, которая используется Кремлём для поддержания лояльности во многих регионах

Я сложно отношусь к руководству Татарстана, внутренняя политика в этом регионе абсолютно недемократична. Но то, как в Казани защищают интересы своего региона перед федеральным центром – достойный пример для других. Это, пусть и очень грубый, пример того федерализма, что должен быть в стране: когда губернатор, сенатор, депутаты Государственной думы отстаивают интересы своих земляков, являются их представителями, а не присланными "варягами", которым плевать на родные места. Это сказывается даже в мелочах: Татарстан – это единственный регион, который прямо выступил против парламентской инициативы о переименовании должности президента республики. Им это важно, они так решили – их право.



Чтобы вся Российская Федерация имела возможность развиваться и стать привлекательной страной, нужно изменить существующий подход. Во-первых, да, многим регионам нужно помогать, потому что сами они пока не зарабатывают, но нужно и контролировать расходование этих средств. Как можно десятилетиями тратить десятки миллиардов рублей дотаций и быть не в состоянии развить собственную экономику? В действительно великой стране внимательно следят за расходованием ресурсов и, если система не работает, её оперативно меняют.



Во-вторых, распределение денег нужно сделать прозрачным и понятным, чтобы можно было делать прогнозы и строить многолетние планы. Сейчас это полузакрытая система, которая используется Кремлём для поддержания лояльности во многих регионах. Если местные власти не будут зависеть от прихотей столицы, а отталкиваться в прогнозе дотаций только от объективных экономических показателей, то решения они будут принимать самостоятельно, будут привлекать инвестиции, повышая привлекательность своей области или края.



В-третьих, нужно дать большую свободу регионам в налоговой политике, а не решать эти вопросы в Москве. Да, у каждого региона есть свой представитель в Совете Федерации и в Думе, но даже если они вдруг голосуют против решений правительства, то толку от их голосов немного, они тонут в общем хоре послушных единороссов. Так быть не должно. Что делать с налогами, должны решать сами жители регионов и их правительства. Для этого губернаторов нужно позволить выбирать, а не присылать из Москвы бывших президентских охранников.



Я хочу гордиться страной, граждане которой имеют равные возможности – но чтобы эта страна жила не как в Ивановской области, где все получают по 20 тысяч, а как в относительно состоятельной Москве.

Андрей Пивоваров – российский политик. Находится в заключении, обвиняется властями в сотрудничестве с нежелательной организацией. Внесён правозащитным центром "Мемориал" (объявлен "иностранным агентом", оспаривает это решение) в список политических заключённых.



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции