Вросшие в кресла. Андрей Пивоваров – о старых партократах

В начале 80-х, когда генеральные секретари стали помирать один за другим, в СССР был популярен анекдот: "А вы на похороны по приглашению? – Нет, мне абонемент выдали". Когда смотришь на тройки выборных партийных списков в Госдуму, невольно этот анекдот вспоминаешь. Кремлёвская пропаганда на такие выпады отвечает видеокадрами, на которых президент США спотыкается на трапе, и пассажами о том, что, дескать, Дональд Трамп и Джо Байден постарше российских политиков будут. При этом как-то упускается момент, что нынешний американский президент хоть в политике и не новичок, первую должность в государстве занял лишь недавно. Нас же нынешними думскими старцами "кормят" уже четверть века.



Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов, а теперь вот вынырнул откуда-то пропавший в нулевые Геннадий Семигин. Все они люди из 1990-х, опостылевшие избирателям старшего поколения и вызывающие непонимание и смех у молодых. Даже удивительно, что “Единая Россия” не выдвинула "героиню обнуления" Валентину Терешкову: в этом ряду она смотрелась бы органично.



О кризисе парламентских партий говорили давно, но, пожалуй, впервые он наблюдается столь отчётливо. Раз партии держатся за совсем старые, вросшие в свои кресла кадры, очевидным образом встает вопрос о том, что же с этими организациями будет, когда старая гвардия уйдёт-таки на покой – а человек, как ни крути, не вечен. На какое будущее можно рассчитывать, если не отлажена система смены лидера, откуда будет взяться новому? Выходит, действующая парламентская система доживает свой век.

Почему же заменить лидеров нельзя? Дело в том, что на их фоне любой моложавый политик младше шестидесяти будет смотреться свежо, и при имеющемся общественном запросе на обновление рискует одним этим привлечь внимание и собрать голоса. Да что говорить: на фоне действующих аксакалов Дмитрий Медведев с Михаилом Мишустиным во главе списка партии власти выглядели бы живчиками! Но после выборов 2021 года нас ждет 2024-й и выборы президента, решения по которым явно ещё нет, так что демонстрировать живчиков крайне опасно. А ну как это до такой степени понравится электорату, что избиратели и там потребуют новое лицо!



Партийцам уже долгое время приходится выкручиваться из ситуации, когда молодые яркие кадры, с одной стороны, нужны для раскрутки, а с другой – их приходится тут же убирать по принципу “как бы чего не вышло” ну или по прямому звонку со Старой площади. Дмитрий Гудков и Илья Пономарев делали “Справедливую Россию” живой партией, за которую не стыдно было голосовать во время призыва "Кто угодно, кроме “Единой России", но долго терпеть их на думской трибуне не стали. Саратовскому депутату Николаю Бондаренко КПРФ не дала побороться в одном округе с Вячеславом Володиным, а ведь это как раз могла бы быть настоящая политика!

Это там в Госдуме могут сидеть жулики, а президент как бы ни при чём

Стратегия Кремля на этих выборах не отличается от опыта прошлых лет. Что-то выдумывать посчитали излишним. Теряющую популярность “Единую Россию” набили последними имеющимися "паровозами", добавили даже несколько молодых лиц. Но даже в этих условиях и с поправкой на традиционные фальсификации "Единая Россия" вряд ли возьмет более 35–40%, о чём не раз писали компетентные политологи и журналисты. Нужный результат собираются "дотягивать" одномандатниками, проведя через округа подавляющее число единороссов и замаскированных беспартийных. Необходимое большинство у “Единой России” таким образом сформируется. Будут ли после этого избиратели, проснувшиеся на другой день после голосования, чувствовать себя обманутыми? Безусловно.



Думаю, это первая причина, по которой Владимир Путин принял решение не ассоциировать себя с “Единой Россией” и вообще с этими выборами. Понимая, что граждане будут воспринимать эту политическую кампанию как надувательство, администрация президента решила вычленить его из этого процесса: это там в Госдуме могут сидеть жулики, а президент как бы ни при чём! Как аккуратно заметил Путин во время прямой линии: партия принимает на себя непопулярные решения, что же поделать!



Есть, конечно, и вторая причина. Если раньше плакат с Путиным, да и вообще участие или поддержка президента давали дополнительные проценты, то теперь этого эффекта нет. С интересом посмотрел бы на кандидата “вместе с президентом” в Хабаровске. Это знаем мы с вами, знает это и проводящая закрытые опросы ФСО, только доложить наверх об этом вряд ли решатся.



Стареющая деградирующая партократия вызывает отторжение в обществе. Соревнование старых партократов никого, даже ядерный провластный электорат не возбуждает, и это главная проблема Кремля. Сторонникам перемен власть предлагает дубинки и уголовные дела, но даже в среднесрочной перспективе такая стратегия неработоспособна. Запрос общества нужно удовлетворить, потому что иначе протест будет выплескиваться в самых неожиданных формах. И от этих "чёрных лебедей" разворотами самолетов будет не увернуться.



Что же в этих условиях надо сделать нам? Во-первых, прийти на выборы, убедить прийти друзей и соседей, чтобы "им" сложнее стало рисовать. А за кого голосовать? В округах кое-где ещё остались достойные демократические кандидаты. Главное, что и они, и мы знаем, что наша партия – тех, кто за перемены и обновление, – растёт из года в год. И да, на похороны их партийной системы у нас уже абонемент. Уверен, долго это продолжаться не может.

Андрей Пивоваров – российский политик. Находится под стражей. обвиняется властями в сотрудничестве с нежелетальной организацией. Внесён правозащитным центром "Мемориал" (объявлен "иностранным агентом", оспаривает это решение) в список политических заключённых.

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